Novedosa escuela de circo municipal en Cambados ofrecerá clown, malabares y acrobacias

La Concellería de Cultura de Cambados ofrece una novedosa iniciativa para niños y jóvenes, una escuela de circo municipal que se desarrollará durante el curso escolar y que tiene plazas limitadas.

Los interesados en participar deberán anotarse en el número de teléfono 660 701 380. Según el concejal Liso González se imparte a través de la compañía gallega Circus Nova, que participó en la edición más reciente de Clownbados.

Y para los que no lo tengan claro, habrá una jornada de puertas abiertas el día 22 de septiembre, a las 18.00 horas. Durante este acto también se informará de las condiciones.

Las sesiones formativas serán de clown, malabares, funambulismo, pole dance y acrobacias y tendrán una duración de hora y media. Se tendrá en cuenta las medidas necesarias y las edades de los participantes, que pueden ser de 5 a 17 años.

La escuela se implantará en el salón Peña y las clases serán todos los martes a partir del 6 de octubre.

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González destacó la puesta en marcha de otra novedosa iniciativa, pues se suma a citas implantadas como el Cambasóns o la Festa Mariñeira, por nombrar las más recientes. En el caso de la escuela de circo, expuso que les parece una propuesta atractiva por tratarse de un tipo de espectáculos circenses «más cercano y amable, sin grandes Infraestruturas, lo cual coincide con la filosofía» de su grupo.