Meis reunirá a un centenar de coches en su III Concentración de Clásicos

Meis volverá a convertirse en septiembre en parada obligada para los amantes de la automoción con la tercera edición de su concentración de clásicos. La previsión es reunir a un centenar de vehículos con diferentes antigüedades y siempre anteriores a 1980.

La cita será el día 6 y reedita el modelo de éxito de programas anteriores y, de hecho, los organizadores indican que la participación es creciente de año en año.

Programa

Los propietarios participantes disfrutarán de una ruta por diferentes lugares del municipio, harán una parada en el campo de golf de Meis, donde habrá un pincho, y luego proseguirán con su marcha hacia el campo de A Boca, donde está prevista la concentración y la comida campestre de confraternidad.

La cita también está pensada para los aficionados al mundo del motor que no participan en la actividad en sí, para lo cual, por otra parte, hay varios requisitos: el vehículo no puede ser posterior a 1980 y es obligado tener la ITV y el seguro en vigor.

Así, antes de su partida, los turismos se reunirán en la plaza de España de O Mosteiro a modo de exposición, para que todos los ciudadanos puedan contemplarlos.

Noticias relacionadas

La organización vuelve a contar con el apoyo del Concello de Meis, quien ve en la concentración un modo de promocionar turísticamente el municipio. Además, vuelve a estar presente el impulso e implicación de la comunidad de montes de Paradela, el negocio de mecánica Outeda y la Autoescuela Umia.