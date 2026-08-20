Manuel Méndez

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La maquinaria se introduce en el río para instalar el nuevo saneamiento de Vilagarcía

Las obras de renovación y ampliación del saneamiento municipal de Vilagarcía, que ejecuta la Xunta de Galicia, con un desembolso de 10 millones de euros, alcanzan una fase ciertamente llamativa, puesto que la maquinaria se encuentra dentro del río O Con. Los operarios trabajan a contrarreloj para aprovechar la bajamar y abrir una canalización en la que instalar las nuevas tuberías.