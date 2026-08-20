Secciones

Es noticia
Comercio con ChinaRios secos en GaliciaEntrevista cirujanaVestido vigués de cineAmancio OrtegaEntrevista Anxo RodríguezPulpo
instagramlinkedin
La maquinaria se introduce en el río para instalar el nuevo saneamiento de Vilagarcía

La maquinaria se introduce en el río para instalar el nuevo saneamiento de Vilagarcía

Manuel Méndez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La maquinaria se introduce en el río para instalar el nuevo saneamiento de Vilagarcía

Manuel Méndez

Vilagarcía
RRSS WhatsAppCopiar URL

Las obras de renovación y ampliación del saneamiento municipal de Vilagarcía, que ejecuta la Xunta de Galicia, con un desembolso de 10 millones de euros, alcanzan una fase ciertamente llamativa, puesto que la maquinaria se encuentra dentro del río O Con. Los operarios trabajan a contrarreloj para aprovechar la bajamar y abrir una canalización en la que instalar las nuevas tuberías.

Últimos vídeos

Tracking Pixel Contents