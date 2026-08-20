La inteligencia artificial y la trazabilidad digital transforman la producción de vino gallego

Hace tres meses la meañesa Cooperativa Vitivinícola Arousana, responsable de la marca Adega Paco&Lola, presentaba el proyecto Vitecgal, desarrollado en colaboración con Alia Technologies, una empresa ourensana especializada en soluciones digitales y sistemas de gestión avanzada, e Inelsa Electricidad, una firma de Sanxenxo con experiencia en sensorización y eficiencia energética.

Se trata, como se decía entonces, de un proyecto centrado en el desarrollo de una plataforma tecnológica avanzada que abarca todo el ciclo productivo, desde el viñedo hasta la botella, tratando así de mejorar la calidad, garantizar la trazabilidad y reforzar la sostenibilidad del vino gallego mediante el uso de inteligencia artificial y análisis de datos.

Se sustenta en cuatro pilares, como son la monitorización del viñedo, para lograr un seguimiento en tiempo real del estado de las vides y así optimizar los tratamientos fitosanitarios; la trazabilidad digital, favoreciendo un control exhaustivo de cada partida desde la parcela de origen hasta el consumidor final; la incorporación de un gemelo digital, es decir, un modelo virtual de la bodega para simular y mejorar la eficiencia de los procesos productivos; y la sostenibilidad, con el propósito de reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia.

El conselleiro probó las uvas. / Noé Parga

Todo ello con el apoyo de la Xunta de Galicia, que a través del programa Nexos, y con la intención de impulsar la digitalización integral del sector vitivinícola gallego, aportó a esta iniciativa más de 450.000 euros, a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP.

Un importante respaldo al que el Gobierno de Galicia quiso dar visibilidad en la persona del titular de ese departamento, Román Rodríguez, quien se desplazó al Concello de Meaño para, en la sede de la Cooperativa Vitivinícola Arousana, comprobar de primera mano la evolución de este proyecto, cuyo presupuesto global supera los 750.000 euros.

Fue allí, acompañado del alcalde, Carlos Viéitez, donde Rodríguez destacó que Vitecgal constituye un ejemplo de la capacidad de la investigación, el desarrollo y la innovación gallegas para contribuir a la transformación digital de sectores estratégicos.

«Estamos ante un ejemplo de la calidad y del nivel de nuestra I+D+i», señaló el conselleiro, quien incidió en que el proyecto permitirá avanzar en la modernización del sector vitivinícola y generar soluciones que podrían ser aplicadas posteriormente en otras comunidades autónomas y países.

Este proyecto permitirá que mejore la calidad, la sostenibilidad y la competitividad del vino gallego Román Rodríguez — Conselleiro de Educación e Ciencia

Junto al presidente de la Cooperativa Vitivinícola Arousana, Carlos Carrión, y responsables de I+D+i vinculados a Vitecgal, el titular de Educación recorrió los viñedos y las instalaciones de Paco & Lola antes de remarcar la importancia de desarrollar esta plataforma integral para optimizar todo el ciclo de producción del vino mediante tecnologías de fabricación inteligente, un análisis avanzado de datos, inteligencia artificial, monitorización del viñedo y herramientas para mejorar la eficiencia energética.

La iniciativa pretende que las decisiones en el sector se apoyen cada vez más en información obtenida en tiempo real, de ahí la importancia de la monitorización de las parcelas, pues permitirá conocer con mayor precisión el estado de las vides y optimizar los tratamientos fitosanitarios, con el objetivo de mejorar el rendimiento de las cosechas.

El interior de Paco & Lola. / Noé Parga

Trazabilidad digital

En cuanto a la trazabilidad digital, en la Consellería de Ciencia destacan que permitirá conocer el origen de cada partida de uva, las condiciones en las que se realizó la vendimia y la evolución del producto durante su paso por la bodega, lo cual supondrá una mayor garantía de calidad y autenticidad, además de facilitar la respuesta ante posibles incidencias.

Es una trazabilidad que no se limita a un simple requisito administrativo, sino que se plantea como una herramienta comercial capaz de aportar valor al producto y permitir al consumidor conocer con mayor precisión la historia del vino que llega al mercado.

El recorrido por los viñedos. / FdV

Gemelo digital

Puesta a resumir el proyecto y destacar sus potencialidades, la Consellería resalta también la incorporación del gemelo digital de la bodega para, como se decía antes, reproducir y analizar virtualmente el funcionamiento de las instalaciones y detectar así posibilidades de mejora y optimización del proceso productivo.

Una herramienta a la que se sumarán auditorías de eficiencia energética destinadas a reducir los consumos y la huella de carbono, propiciando con ello el cumplimiento de certificaciones internacionales.

«Con todos estos ingredientes, este proyecto permitirá que mejore la calidad, la sostenibilidad y la competitividad del vino gallego», destaca Román Rodríguez al avalar esta iniciativa que, en resumen, no solo busca que aplicar la digitalización a la fase de elaboración, sino que abarca toda la cadena de valor, desde la parcela hasta el consumidor final.

La visita incluyó una degustación. / Noe Parga

Abundan do en todo ello, Román Rodríguez subrayó la importancia de la cooperación entre empresas, centros tecnológicos y universidades, que es precisamente uno de los objetivos del programa Nexos.

Otros colaboradores

Y buen ejemplo de ello es el proyecto Vitecgal, ya que además de las firmas antes citadas, cuenta con la colaboración de DataColab, que es una empresa portuguesa especializada en Internet de las cosas, trazabilidad y análisis avanzado de datos; Idimpa 29, con experiencia en gestión tecnológica y empresarial; y el grupo Modes Citic-UDC, referente en inteligencia artificial, algoritmia estadística y modelos predictivos.

Sin olvidar a la francesa KentYou, especializada en el desarrollo de gemelos digitales, ni a Diego Arias Mourelle, vinculado a los ámbitos de la sanidad, la salud pública y la seguridad alimentaria.

Programa Nexos

De ahí el encaje del proyecto en el programa Nexos de la Xunta, financiado con 22,6 millones de euros para el período 2026-2028 y que arropa 37 proyectos en los que participan 138 empresas «vinculadas a ámbitos considerados estratégicos para Galicia», sostiene la Consellería de Ciencia cuando asegura que «con este programa apoyamos el talento, la capacidad innovadora y el liderazgo de las empresas gallegas de primer nivel» buscando «el desarrollo económico y la cohesión social».

Y al hablar de ámbitos o sectores «estratégicos para Galicia», no cabe duda de que el vitivinícola lo es, resultando la digitalización de la trazabilidad, el conocimiento en tiempo real del viñedo, la inteligencia artificial y la eficiencia energética herramientas fundamentales para afrontar los retos de competitividad y sostenibilidad en las bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas, como es el caso de Paco & Lola.