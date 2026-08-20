La historia de Golfo que podría explicar las lágrimas de Vega en su concierto del Náutico de San Vicente

Vega protagonizó uno de los momentos más emotivos de su concierto en el Náutico de San Vicente hace unos días al romper a llorar mientras interpretaba «Incondicional», canción que forma parte de su disco IGNIS, lanzado en 2024, y que está dedicada al amor hacia los animales y al dolor que provoca su pérdida.

El vídeo del momento se ha hecho viral y muchos seguidores se preguntan qué provocó semejante emoción. Una posible explicación está en la reciente muerte de Golfo, uno de los perros más queridos del Náutico, fallecido a comienzos de agosto.

El propio establecimiento se había despedido de él en redes sociales con un mensaje muy sentido: «Adiós Golfo. Da mucha pena despedirte, pero por lo menos está claro que has sido muy feliz siendo nuestro perro y el de todos vosotros».

Golfo llevaba años formando parte de la vida del Náutico y era muy conocido entre clientes, músicos y trabajadores del local. Su muerte se produjo apenas unos días antes del concierto de Vega.

La coincidencia resulta especialmente significativa porque «Incondicional» está inspirada precisamente en la relación de Vega con sus mascotas. La cantante ha explicado en varias ocasiones que sus animales forman parte esencial de su familia y que la canción nació también de la conciencia de que algún día llega el momento de despedirse de ellos.

Por eso, la reciente pérdida de Golfo podría haber añadido una carga emocional especial a la interpretación.

Entre quienes reaccionaron al vídeo estuvo Rosa López, que le dedicó un mensaje en redes: «Hay veces que el corazón explota y nos pilla ahí arriba, mi niña». Y añadió: «Es lo más vivo del mundo que haya veces que ni con tablas podamos con tanto explotando en el pecho».

La imagen de Vega intentando continuar «Incondicional» entre lágrimas se ha convertido ya en uno de los momentos más comentados de este verano entre los muchos episodios emotivos y anecdóticos a los que el Náutico de San Vicente nos tiene acostumbrados, gracias a su programación estival de conciertos con figuras de primera línea.

Una cordobesa muy vinculada a Galicia

Vega es el nombre artístico de Mercedes Mígel Carpio (Córdoba, 1979), cantautora de pop-rock que se dio a conocer en la segunda edición de Operación Triunfo en 2002. Después construyó una carrera muy vinculada a la autoría y a la independencia discográfica, con dos nominaciones a los Grammy Latinos.

Su relación con Galicia, y especialmente con A Coruña, es muy estrecha. Vivió allí durante muchos años, formó allí su familia y su marido es coruñés; ella misma habla de Galicia como su «segundo hogar».

Vega, primera por la derecha con los integrantes de Eladio y Los Seres Queridos y Xosé Manuel Budiño- / LOC

Además, esa vinculación ha pasado a su música: cita la escena gallega y atlántica (Los Piratas, Xoel López, Budiño, Guadi Galego, Iván Ferreiro) como una influencia decisiva, ha cantado en gallego y dedicó la canción «Santa Cristina» al arenal coruñés.

Actualmente reside de nuevo en Córdoba por razones familiares, aunque sigue reivindicando ese fuerte vínculo gallego y ha dicho que volvería a vivir en Galicia.