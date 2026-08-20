Los embalses de Vilagarcía y Pontillón do Castro sufren más que el de Caldas

Aunque hoy se registraron precipitaciones leves en distintos puntos de la provincia y se anuncian más lluvias para los próximos días, la ausencia generaliza de lluvia durante las últimas semanas hace que todas las miradas estén puestas en las redes de abastecimiento y los embalses y/o presas, dado que el nivel ha descendido de forma notable en muchos de ellos.

Sin ir más lejos, el boletín hidrológico difundido el pasado lunes por el ente público Augas de Galicia sitúa al embalse de Castroagudín, desde el que se abastece Vilagarcía de Arousa, a un 15,84% de ocupación, mientras que en la misma época del año pasado se encontraba un 29% y en 2004 era de un 25%.

Quiere esto decir que esa presa, situada en el río O Con, tiene embalsados en la actualidad apenas 0,04 hectómetros cúbicos, lo que supone el volumen más bajo de toda la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

La situación de los embalses en la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. / FdV

No muy lejos de allí, en el río Umia, se encuentra el embalse de Caldas de Reis, en el que se acumulan 3,82 hectómetros cúbicos del líquido elemento, que como es habitual presenta el característico color verde que producen las proliferaciones masivas de cianobacterias (algas microscópicas), favorecidas por las altas temperaturas y el estancamiento del caudal.

En la también conocida como presa de A Baxe, de la que se abastece la comarca de O Salnés, la ocupación actual es del 62%, frente al 69% que alcanzaba hace justamente un año y muy por debajo del 84% de que disponía a mediados de agosto de 2024.

El embalse del río O Con. / Noé Parga

En cuanto al embalse de O Pontillón do Castro, que se utiliza cuando baja el nivel del Lérez y funciona como reserva estratégica para abastecer a Pontevedra, su ocupación supera el 83%, lo que equivale a 1,54 hectómetros cúbicos embalsados, frente a los 1,71 (92,5%) de que disponía el 18 de agosto de 2025 y los 1,75 hectómetros cúbicos (95,66%) del 19 de agosto de 2024.

Respecto a otros ríos y embalses destacados, pueden citarse los de Portodemouros y Touro, ambos en el Ulla. El primero es el de mayor capacidad de la demarcación, capaz de albergar 297 hectómetros cúbicos.

El embalse del río Umia. / Noé Parga

En la actualidad tiene embalsados alrededor de 172, es decir, que está al 58% de su ocupación. Lo más llamativo es que, a diferencia de lo que sucede en los dos anteriores, este supera los registros de agosto de 2025, cuando marcaba apenas un 36%.

Igual de llamativa es la ocupación en el de Touro, que se encuentra al 92%, solo tres puntos menos que un año antes. Dispone de 3,48 hectómetros cúbicos de agua.

Asimismo el embalse de Cecebre, en el río Mero, está a un 74% de ocupación, el de Eiras, en el río Oitavén, se encuentra al 67%, y tanto el del río Forcadas como el del Zamáns superan el 56%.

Entre los más vacíos está el de Baiona, en el río Baíña, que se encuentra a un 34% de ocupación, lo cual equivale a 0,22 hectómetros cúbicos.