Un turismo vuelca en la Autovía do Salnés tras una aparatosa salida de vía

Un coche quedó volcado en la Autovía do Salnés a primera hora de esta tarde tras sufrir una aparatosa salida de vía.

Fueron varios los particulares los que alertaron al 112 Galicia y a los servicios de emergencias indicando que un turismo había dado varias vueltas de campana para acabar boca abajo cerca del viaducto del rego de Fofán, en Meaño.

Pasaban las tres y media de la tarde y se movilizó un amplio dispositivo porque, además, en principio, se pensaba que podía haber personas atrapadas.

No obstante, poco después se confirmó que todos los ocupantes del vehículo volcado habían salido por su propio pie y estaban fuera del coche.

Hasta el lugar se movilizó a los efectivos del GES de Sanxenxo, Bombeiros de O Salnés, Guardia Civil de Tráfico y la ambulancia del 061.

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Asimismo, se dio aviso al servicio de limpieza y mantenimiento de carreteras de la Xunta.