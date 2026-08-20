Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comercio con ChinaRios secos en GaliciaEntrevista cirujanaVestido vigués de cineAmancio OrtegaEntrevista Anxo RodríguezPulpo
instagramlinkedin

Fiestas de San Roque

Chenoa sube el escenario de A Xunqueira para el concierto estrella de este verano en VIlagarcía

La popular artista actúa este viernes (22.00) tras una jornada de Festaclown con magia,teatro gestual, pasacalles y espectáculos de calle

La cantante cumple 25 años desde su salto a la fama.

La cantante cumple 25 años desde su salto a la fama. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Doval

Vilagarcía

Chenoa pondrá mañana el broche a los grandes conciertos de las Festas de San Roque de Vilagarcía. La artista actuará a las 22.30 horas en el parque da Xunqueira con un directo que recorrerá sus más de dos décadas de trayectoria, desde canciones emblemáticas como «Cuando tú vas» o «En tu cruz me clavaste» hasta temas recientes como «Bailar contigo». La cantante saltó a la fama en la primera edición de OT, en 2001.

Antes del concierto, la música compartirá protagonismo con una intensa jornada del Festaclown. La programación comenzará a las 11.00 horas en la Praza de Galicia con «Son da casa. BSO», la propuesta social de Con Eles y el taller de teatro Clámide. Dirigido por Fran Rei, el montaje recrea con humor y teatro gestual escenas de películas como «Rocky», «Titanic» o «Piratas del Caribe».

A las 12.30, Dani García llevará a la Praza de Ravella la magia sin palabras de «Flash». Z Teatro presentará a las 19.30 en la Praza de Galicia «Wasa», una combinación de clown, circo y magia protagonizada por un personaje que viaja por el sistema solar para repartir amor y alegría.

Noticias relacionadas

La última función llegará a las 21.00 horas a la Praza da II República. Adrián Conde representará «Check out», una historia de clown ambientada en un hotel y centrada en la importancia de disfrutar el presente. La agenda se completará con pasacalles de Os Xirifeiros, a las 12.30, y Lumarada de Cornazo, a las 21.00. Después, Chenoa tomará A Xunqueira para despedir los grandes conciertos de San Roque 2026.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents