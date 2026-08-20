Chenoa sube el escenario de A Xunqueira para el concierto estrella de este verano en VIlagarcía

Chenoa pondrá mañana el broche a los grandes conciertos de las Festas de San Roque de Vilagarcía. La artista actuará a las 22.30 horas en el parque da Xunqueira con un directo que recorrerá sus más de dos décadas de trayectoria, desde canciones emblemáticas como «Cuando tú vas» o «En tu cruz me clavaste» hasta temas recientes como «Bailar contigo». La cantante saltó a la fama en la primera edición de OT, en 2001.

Antes del concierto, la música compartirá protagonismo con una intensa jornada del Festaclown. La programación comenzará a las 11.00 horas en la Praza de Galicia con «Son da casa. BSO», la propuesta social de Con Eles y el taller de teatro Clámide. Dirigido por Fran Rei, el montaje recrea con humor y teatro gestual escenas de películas como «Rocky», «Titanic» o «Piratas del Caribe».

A las 12.30, Dani García llevará a la Praza de Ravella la magia sin palabras de «Flash». Z Teatro presentará a las 19.30 en la Praza de Galicia «Wasa», una combinación de clown, circo y magia protagonizada por un personaje que viaja por el sistema solar para repartir amor y alegría.

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La última función llegará a las 21.00 horas a la Praza da II República. Adrián Conde representará «Check out», una historia de clown ambientada en un hotel y centrada en la importancia de disfrutar el presente. La agenda se completará con pasacalles de Os Xirifeiros, a las 12.30, y Lumarada de Cornazo, a las 21.00. Después, Chenoa tomará A Xunqueira para despedir los grandes conciertos de San Roque 2026.