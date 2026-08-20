Arranca la excavación en el río de O Con para la canalización del colector de saneamiento en Vilagarcía

La gran obra de saneamiento que ejecuta la Xunta de Galicia en Vilagarcía encara su recta final. Durante la jornada de este jueves, una pala ha empezado a excavar el lecho del río de O Con, en la zona comprendida entre la plaza de abastos y el viaducto de Valle Inclán. Se trata de los preparativos para la canalización de un colector que irá bajo el río, y que se conectará a su vez con el tanque de tormentas colindante.

Entre tanto, la empresa adjudicataria ha empezado los trabajos de conexión de la nueva tubería en la avenida de Cambados, lo que provocará cambios de tráfico durante los próximos días en las inmediaciones del cruce con la calle Camilo José Cela, que es la arteria principal del barrio de O Piñeiriño.

Excavadora trabajando en el lecho de O Con. / M.Méndez

Durante los últimos días, la empresa estuvo trabajando en el margen derecho de la vía (sentido Cambados), a la altura del supermercado Eroski, y eso supuso la pérdida de uno de los tres carriles de circulación y el traslado temporal de la estación de autobuses urbanos. Sin embargo, ahora es necesario realizar una conexión que obligará a perforar todo el ancho de la carretera. Por este motivo, desde este jueves la afectación al tráfico es mayor.

Los vehículos que salen de Vilagarcía circulan por la carretera principal (aunque en un tramo, por el carril contrario), mientras que los que se dirigen al centro de la ciudad se ven obligados a torcer hacia O Piñeiriño. Al llegar a la zona peatonal, giran a la izquierda y salen a la zona donde los vecinos de O Piñeiriño celebran la fiesta de San Juan, y desde ahí pueden incorporarse de nuevo a la avenida de Cambados, ahora sin stop ni ceda el paso.

Dos vehículos en el cruce de O Piñeiriño. / Noe Parga

Esta medida podría complicar ligeramente la circulación durante los próximos días, al coincidir la novedad de la misma con las fiestas de Vilagarcía.

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En lo que se refiere a la obra del río de O Con, la empresa aprovechó las mareas vivas de estos días para iniciar con bajamar los preparativos de la compleja obra de ingeniería que se hará en el lecho del curso fluvial.