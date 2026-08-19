La Xunta asume parte de remodelar la piscina de Ribadumia

La Xunta, a través de la línea de apoyo a infraestructuras municipales de carácter estratégico, va a financiar parte de la remodelación a la que debe someterse la piscina de Ribadumia. Esta sufrió daños muy graves en su estructura después del desbordamiento del río Umia durante los temporales del pasado mes de enero. La piscina de Ribadumia es uno de los cinco proyectos beneficiados con una aportación de más de 2,2 millones de euros en la provincia de Pontevedra.

En concreto, la reforma de la piscina municipal del complejo deportivo de Cabanelas, con un coste de cerca de 524.000 euros recibirá de la administración autonómica un total de 262.000. Ese dinero servirá para afrontar parte de las obras que son necesarias para que vuelva a estar activa, probablemente, antes del próximo verano.

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La piscina de Ribadumia vio como las inundaciones sufridas por la zona de Cabanelas en enero levantaban la piscina y la dejaban totalmente inutilizada. Esta circunstancia acabaría provocando un enfrentamiento político unos meses después, con un pleno casi monográfico sobre la infraestructura en el que los grupos de la oposición (PSOE y Somos) pidieron datos sobre los pasos que se habían dado para solucionar la situación y explicaciones sobre lo ocurrido. Lo que quedó claro en aquel pleno era que la piscina no iba a funcionar durante el verano ante los problemas estructurales que tenía. Finalmente, Ribadumia sí ha tenido piscina para las actividades de la Escola de Verán, utilizando la de la Pousada, aunque en el primer día de uso, se registraron problemas por la acumulación de cloro en el agua.