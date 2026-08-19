Vilagarcía enlaza una jornada de circo y punk con otra de música gallega

Vilagarcía volvió a convertir este martes sus calles y plazas en un escenario abierto, con el circo, la música y el punk de Marky Ramone como protagonistas. El Festaclown tomó la ciudad desde la mañana y A Xunqueira concentró el cierre más eléctrico.

La actividad comenzó a las 11.00 horas con Iguatuke, el pasacalles del Festaclown Social de Igual Arte, Con Eles y la Fundación Tchyminigagua. Sus ritmos afrobrasileños recorrieron el centro antes del grupo de gaitas Brisas do Río Ulla. A las 12.30 horas, la Praza de Ravella recibió a Aitor Garuz con «El autoestopista intergaláctico», una combinación de clown, malabares y humor.

El circo regresó por la tarde a la Praza de Galicia con «Finito infinito», de Trotamundos, una invitación a romper la monotonía y recuperar el juego. A las 21.00 horas, Rojo Telón llevó a la Praza da II República la fiesta de «Xelebreixon», con acrobacias, danza y humor absurdo. Treboada de Guillán completó el ambiente con su pasacalles.

Los malabares fueron otro de los elementos de la tarde estival. / Noe Parga

The Eskarallas abrió la noche de A Xunqueira con su punk rock antes de que Marky Ramone tomase el escenario a las 22.30 horas. El batería de los Ramones durante quince años cerró la jornada con el repertorio de una banda fundamental del punk.

Las fiestas continuarán este miércoles con cuatro espectáculos del Festaclown y una noche de música gallega. K’Paparota Teatro abrirá el programa a las 11.00 horas en el parque Miguel Hernández con «Ecos do pasado», una propuesta de títeres y cuentos. A las 12.30, Maple Staplegun combinará hula-hoops, improvisación y comedia física en «Breaking Broken Dreams», dentro de los Superroquiños de Ravella. Airiños do Carril recorrerá a esa misma hora las calles.

La sesión vespertina comenzará a las 19.30 horas en la Praza de Galicia con Las Cossas Nostras, una función de clown y circo protagonizada por dos peculiares gánsteres. A las 21.00, Spinish Circo presentará «Fins al Cel» en la Praza da II República, con barra rusa y acrobacias, mientras Santa Plácida de Rubiáns animará las calles.

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A Xunqueira pondrá la banda sonora final. El vilagarciano MK Maik actuará a las 21.00 horas con su pop urbano, trap y reguetón. De Ninghures tomará el relevo a las 22.30 con su fusión del folk gallego y ritmos latinoamericanos y magrebíes.