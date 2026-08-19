Veinte «aloitadores» contra un centenar de caballos: así será el curro de A Escusa

Será el próximo domingo y volverá a tener el curro de A Escusa, a caballo entre los municipios de Meis y Poio como escenario de la lucha que mantendrán los «aloitadores» con los caballos que se van a rapar durante este espectáculo. Organizado por la Asociación de Gandeiros de Monte Castrove, la fiesta va a arrancar mañana con la celebración de una cena de confraternización a partir de las 22.00 horas, en la que van a participar los integrantes del colectivo y todos aquellos que deseen empaparse de esta tradición que se repite en el Monte Castrove desde hace más de cuatro décadas.

El sábado, la actividad arrancará a las 9.00 horas, con la «xuntanza» del centenar de caballos aproximadamente que se ha conseguido reunir para participar en el evento. No en vano, los integrantes de la asociación llevan una semana recorriendo el monte buscando las bestas que pastan en libertad para conducirlos hacia las proximidades de A Escusa a fin de raparlos y desparasitarlos, el principal objetivo que se persigue con la actividad que se va a desarrollar en el curro de San Ramón. Todos ellos estarán en el pastizal hasta el día siguiente, cuando se inicie el camino hacia el curro. Esta jornada también contempla la celebración de un concurso de «aloitadores». En grupos de cuatro personas, deberán derribar un caballo en el menor tiempo posible, premiando a aquel grupo que consiga reducir al animal en el menor tiempo posible. El concurso tendrá lugar sobre las 17.00 horas y los ganadores se llevarán entre 50 y 150 euros.

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El día grande será el domingo a partir de las 12.00 horas, cuando se celebre la bajada de los caballos hacia el curro de san Ramón. En ese mismo lugar, a caballo entre los municipios de Poio y Meis, se va a celebrar una misa y, a las 17.00 horas, comenzará este espectáculo ancestral que, además de la rapa incluye la marca de los animales para ser identificados por sus propietarios. También se celebrará la tradicional venta de potros entre los asistentes. La rapa se desarrollará, al menos, hasta las 20.30 horas. Media hora después, llegará el momento de la suelta de los caballos hacia el monte, poniendo fin a una de las rapas más conocidas de la provincia de Pontevedra junto a las que se celebran en Sabucedo (A Estrada) y Amil (Moraña).