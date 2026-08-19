Los vecinos de A Toxa reclaman un plan de evacuación y más vigilancia ante el riesgo de incendios

La Comunidad de Propietarios Isla de La Toja ha trasladado al alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico, su preocupación por el riesgo de que puedan repetirse incendios en la isla y reclama al Concello la adopción de medidas de prevención y seguridad. Es una carta firmada por su presidente, Juan Jesús Buhigas Arizcun, que expone las reivindicaciones no solo de los propietarios, sino también las de vecinos residentes, empresarios y trabajadores de A Toxa.

El escrito llega después del incendio registrado el pasado sábado en el terreno de juego del Real Club de Golf, que obligó a movilizar a efectivos de Emerxencias O Grove, Policía Local, Guardia Civil y otros medios terrestres y aéreos. Buhigas destaca la «rápida y eficaz actuación» de los servicios de emergencia, a los que traslada el agradecimiento de los propietarios, pero considera que el suceso vuelve a poner de manifiesto la necesidad de reforzar la prevención.

«El incendio que tuvo lugar este pasado sábado en el Campo de Golf de A Toxa viene a confirmar que propuestas y alegaciones formuladas por esta Comunidad de Propietarios de la Isla de La Toja no deberían caer en saco roto, como hasta ahora ha sucedido», señala el presidente.

Los visitantes de A Toxa se quejan de la presencia de madera muerta y maleza en el Monte Central. / FdV

La comunidad expresa además su preocupación por la posibilidad de que un incendio de estas características pueda llegar a afectar al Monte Central de A Toxa, también conocido como parcela Z-14 y Parque Forestal Xaquín Álvarez Corbacho. Se trata de un gran pinar de unos 210.000 metros cuadrados de superficie que pertenece al Concello de O Grove y que, según advierten los propietarios, presenta unas condiciones que podrían favorecer la propagación de un incendio.

Buhigas recuerda que el Monte Central ha experimentado una transformación en los últimos años, pasando de ser un espacio utilizado fundamentalmente para paseos por sus senderos a convertirse, según sus palabras, en «una suerte de parque de atracciones masificado y sin control ni vigilancia alguna».

La Comunidad de Propietarios La Toja alerta de la existencia de actos de vandalismo, acampadas ilegales y conductas como fumar en el interior del espacio forestal, que considera especialmente preocupantes durante los meses de mayor riesgo de incendios.

Las aves rapaces y los conejos también están presentes en la isla. / FdV

«Podrían producir incendios devastadores, no solo para el propio pinar (que tiene un altísimo riesgo de combustión), sino, además, para toda la isla», advierte.

El presidente recuerda que ya había trasladado personalmente al alcalde estas preocupaciones después de que se produjeran dos conatos de incendio intencionados en el Monte Central. En aquella reunión, planteó la necesidad de reforzar la vigilancia durante los periodos de mayor sequía, temperaturas y afluencia turística mediante agentes forestales, Policía, vigilantes, drones, cámaras u otros sistemas.

También reclama una limpieza «adecuada y profesional» del pinar, que no se limite al desbroce, sino que incluya la retirada de la maleza cortada, restos de árboles y ramas acumuladas en el suelo.

«Soy consciente de que se realizan actuaciones, pero no son todas las necesarias para un pinar tan singular e importante para el presente y el futuro, no solo de la Illa da Toxa, sino de todo el municipio de O Grove», afirma.

Imagen: Faro / Edición: Eli Regueira

Un único acceso para emergencias

Los vecinos también inciden en las dificultades que plantea la configuración de A Toxa desde el punto de vista de la seguridad. La isla dispone de un único acceso a través del puente, que constituye al mismo tiempo la vía de entrada y salida y el principal punto de paso de los servicios de emergencia.

Por ello, la Comunidad de Propietarios Isla de La Toja, tal y como planteaba en los últimos días el PP local, considera imprescindible disponer de un plan específico de evacuación y mejorar el control de los accesos y los aforos, especialmente en momentos de elevada afluencia.

En este sentido, Buhigas recuerda que el pasado 22 de junio remitió al alcalde un escrito titulado «Solicitud de medidas y actuaciones, por razones de seguridad pública, en la Illa da Toxa, así como de información al respecto», sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

La calle Condesa, al fondo, separa el Monte Central (izquierda) del campo de golf (derecha). / M. Méndez

«No creo sea necesario extenderse nuevamente sobre reiteradas propuestas y alegaciones que ha formulado esta comunidad sobre la exigencia de controlar accesos y aforos», apunta el presidente, que también reclama revisar las decisiones municipales relativas a la circulación y los aparcamientos en la calle Condesa.

La misiva relata, asimismo, un episodio ocurrido mientras todavía no se había extinguido completamente el incendio del campo de golf. Según Buhigas, un autobús que trasladaba jóvenes a un festival estacionó «de forma totalmente irregular» en la rotonda situada a la entrada de A Toxa, justo después del puente.

El vehículo habría quedado cruzado en la rotonda, dificultando el tráfico de entrada y salida y provocando retenciones. Según el presidente de la comunidad, los servicios de seguridad de la propia urbanización pidieron al conductor que utilizase el aparcamiento público, pero este se limitó a responder que trasladaría la petición a su empresa.

Los vecinos de A Toxa sostienen que este tipo de situaciones se repiten durante el verano y reclaman que sean controladas y, en su caso, sancionadas por las administraciones competentes.

Usuarios del Monte Central en la parcela de los burros «fariñeiros». / M. Méndez

Proponen instalar bocas de agua

Entre las medidas planteadas al Concello figura la instalación de bocas de agua a las que recurrir en caso de incendio en el entorno de la isla, de manera que los bomberos puedan conectar directamente sus mangueras si es necesario.

Buhigas considera que esta actuación podría ejecutarse con relativa facilidad debido a la proximidad de los depósitos que abastecen de agua a A Toxa.

Pero eso no es todo. Los vecinos denuncian la presencia de ratas en una zona concreta del Monte Central y vuelven a cuestionar la «falta de mantenimiento y de inversiones municipales». Recuerdan, en este sentido, que el Concello de O Grove no ha recepcionado A Toxa y, en consecuencia, no realiza determinadas actuaciones de mantenimiento ni presta los servicios «de forma igual» a los que reciben otros propietarios del municipio.

El incendio en el campo de golf. / FdV

Sin embargo, los propietarios de la isla abonan los mismos tributos municipales, por lo que considera que el Concello debería prestar especial atención a las parcelas de titularidad municipal, como el Monte Central, especialmente cuando están en juego razones de seguridad y protección medioambiental.

«Parece que, al menos, debería plantearse prestar la mayor atención, mantenimiento, vigilancia e inversiones en parcelas, como es la del Monte Central, que pertenecen a ese Concello, sobre todo cuando estamos ante claras razones de seguridad y medioambientales», recoge el escrito.

La Comunidad de Propietarios Isla de La Toja concluye reclamando que la prevención se convierta en una prioridad y que se adopten medidas antes de que pueda producirse un incendio de mayores dimensiones: «Más vale prevenir que curar, especialmente porque, ante un incendio devastador en A Toxa, esa curación sería totalmente imposible».