Unións Agrarias vuelve a reivindicar «condiciones dignas» para los viticultores

En sintonía con lo manifestado en otras muchas ocasiones anteriores, el sindicato Unións Agrarias (UUAA) ha vuelto a pronunciarse ahora que está en marcha la vendimia en la Denominación de Origen Rías Baixas para reivindicar «condiciones dignas» para los productores.

De este modo advierte de que si la cosecha va a ser tan buena como se dice, con uva de excelente calidad y un volumen histórico, de en torno a 50 millones de kilos de uva, «todos deben salir ganando», y eso «incluye a los viticultores», lo cual lleva al sindicato a reclamar precios más altos y a ofrecer apoyo jurídico a todos aquellos que se sientan perjudicados o engañados y vayan a cobrar la uva por debajo de los límites legales establecidos.

Al tiempo que advierten de que vigilarán el proceder de las bodegas, en UUAA exigen a las mismas que no dejen uva sin recoger y que los contratos se registren con anterioridad a la vendimia, «para que no se produzcan situaciones de indefensión dándoselos a firmar a los viticultores cuando ya tienen la uva recogida».

«No vamos a permitir que se quiera pagar la uva por debajo de los costes de producción y volvemos a reclamar que no se concedan subvenciones públicas a las bodegas que no firmen los contratos», sentencian Félix Porto, vicesecretario xeral de UUAA, y Manuel Ángel Dopazo, vocal del sindicato en la DO Rías Baixas.