Rescatan a dos personas en A Illa tras caerse el agua mientras practicaban un deporte náutico

Agentes de la Guardia Civil rescataron en la tarde de este martes a dos personas que se habían caído al agua mientras practicaban una actividad náutica en las inmediaciones de A Illa de Arousa. Los hechos ocurrieron sobre las 17.55 horas, cuando la patrullera «Corvo Marino» se encontraba en labores de vigilancia en la ría de Arousa y vieron como desde una planeadora que se encontraba a la deriva se les hacían señas pidiendo auxilio por parte de tres tripulantes.

Al aproximarse a la embarcación indicaron que dos de sus acompañantes, los cuales estaban practicando un deporte náutico que consiste en ser remolcados sobre un artefacto flotante tipo «banana», se habían caído al agua. Este lugar está situado dentro del canal de navegación al puerto de Vilagarcía de Arousa y además en las inmediaciones de la dársena de Xufre.

Debido a la afluencia de motos náuticas, embarcaciones de alta velocidad, recreativas y veleros, típicos de esta época, esta zona está considerada como de alta densidad de tráfico marítimo con alto peligro para los náufragos que han caído al agua, sin chaleco de flotabilidad ni medios salvavidas de ningún tipo.

Ante el riesgo para esas personas, la patrullera cambió de rumbo e inició el acercamiento a las personas caídas al agua, las cuales se encontraban a unos doscientos metros, en condiciones precarias, cansados y sin poder nadar. Al acercarse a estas personas los agentes comprobaron que estaban extenuados y sin apenas fuerzas para mantenerse a flote. Se les lanzaron dos aros salvavidas, pero tenían dificultades para llegar a ellos y mantener la flotabilidad.

Los agentes procedieron entonces al arriado de la embarcación auxiliar, recogiendo a los dos náufragos, que se encontraban casi sin fuerzas para mantenerse a flote. Una vez rescatadas estas personas a bordo de la embarcación auxiliar, los agentes se desplazaron al lugar donde se encontraba la planeadora, la cual, al enrollarse el cabo de remolque de la «banana», había quedado inutilizada.

Tras reparar el motor fueraborda, tanto la patrullera «Corvo Mariño», como la embarcación auxiliar de esta, y la planeadora navegaron hacia el puerto de Cabo de Cruz, en Boiro donde acabaron atracando.

Las dos personas rescatadas presentaban indicios de una ligera hipotermia, pero no precisaron asistencia sanitaria de ningún tipo.

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El rescate se registró en una zona con grave riesgo para la vida de estas personas dada la presencia de embarcaciones de alta velocidad navegando por la zona. De haberse dilatado el rescate, apuntan desde la guardia Civil, la vida podría haberse visto comprometida de manera severa, primero por las condiciones del mar, segundo por la hipotermia y tercero por el riesgo de poder haber sido golpeados por alguna embarcación de alta velocidad.