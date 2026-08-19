Movilidad
El PP denuncia el abandono del parking Xoán XXIII
Los populares reclaman al gobierno de Alberto Varela que regularice las condiciones laborales de los tres empleados y acometa una reforma integral de las instalaciones
El Partido Popular de Vilagarcía denunció las condiciones laborales de los tres trabajadores del aparcamiento municipal Xoán XXIII y el deterioro que, según sostiene, presenta la instalación. La formación reclama al gobierno local que adopte medidas después de que el Concello asumiese directamente la gestión del servicio en marzo de 2024.
«El gobierno de Alberto Varela parece que se olvidó de que el parking Xoán XXIII es de su competencia. Ni garantiza unas condiciones laborales dignas a los trabajadores ni mantiene la instalación en condiciones adecuadas», censura la portavoz municipal del PP, Ana Granja.
Los populares aseguran que los empleados llevan años denunciando diferentes incumplimientos de la normativa laboral sin haber obtenido una respuesta del ejecutivo socialista. Entre sus reclamaciones citan la falta de los descansos establecidos, la ausencia de compensación económica o en tiempo libre por las horas nocturnas, la superación de la jornada máxima y el impago del complemento específico por manejar dinero en efectivo.
El PP recuerda que la reversión del servicio convirtió al Concello en responsable tanto de la instalación como de sus empleados. «Han pasado más de dos años y medio y han tenido tiempo de sobra para solucionar las deficiencias y garantizar unas condiciones dignas y conforme a la normativa», afirma la formación.
El grupo de la oposición reclama también una actuación integral para corregir la falta de mantenimiento del aparcamiento. Además, critica que todavía no se apliquen las bonificaciones para los usuarios de Vilagarcía contempladas en la ordenanza aprobada por el pleno en noviembre de 2025.
«Es un tema de voluntad. Al gobierno local no le interesa gestionar el parking Xoán XXIII y quienes lo pagan son los vilagarcianos y los trabajadores», sostiene Granja. La portavoz exige al ejecutivo que «dé la cara» y asuma unas responsabilidades que son municipales desde marzo de 2024.
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