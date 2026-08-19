San Roque 2026
Pistacatro y Barry B toman el relevo festivo en Vilagarcía
Pistacatro, distinguida en 2024 con el Premio Nacional de Circo, cerrará una intensa jornada del Festaclown que incluye el estreno de «5.0» de Sue Moreno, mientras Barry B protagonizará el concierto nocturno en A Xunqueira
Las Festas de San Roque alcanzarán mañana, jueves 20 de agosto, su ecuador con una programación marcada por el circo contemporáneo y la música. La compañía gallega Pistacatro, reconocida con el Premio Nacional de Circo 2024, pondrá el broche a las cuatro propuestas del día incluidas en el Festaclown, mientras Barry B llevará al parque de A Xunqueira su particular combinación de pop, rock, punk, hip hop y sonidos urbanos.
La agenda ofrecerá actividades desde las 11.00 hasta bien entrada la noche y tendrá también como protagonistas a la narradora Vero Rilo, el polifacético Mr. Vita, la acróbata Sue Moreno y el grupo de baile Perla de Arousa.
La jornada comenzará a las 11.00 horas en el parque Miguel Hernández con «Marítimas», una sesión de narración oral de Vero Rilo destinada a las familias y especialmente recomendada para niños de entre tres y ocho años. Durante cuarenta minutos, la artista rescatará historias de sirenas, reinas, atadoras rebeldes y mariscadoras que no callan para recordar que «todo lo que el mar quita, de algún modo, el mar lo devuelve».
La plaza de Ravella tomará el relevo a las 12.30 horas con «Lidiar», de Mr. Vita. El montaje combina circo, malabares, comedia física y una parodia de la cultura española en la que el público se convertirá en la arena y el artista asumirá el papel de un toro triunfante. Sombreros, bastones, vasos, cuchillos, una maleta o una bandeja formarán parte de un espectáculo abierto a todas las edades.
La actividad regresará a las 19.30 horas en la plaza de Galicia con el estreno de «5.0», la nueva propuesta de Sue Moreno para el Certamen Festaclown. Equilibrios, música en directo y acrobacias aéreas servirán para presentar a una diva que se aproxima a los 50 años y comienza a preguntarse cuánto tiempo más podrá continuar subida al trapecio.
La artista gallega aborda los cambios físicos y emocionales, la premenopausia, el envejecimiento y la transformación personal. Todo ello desde una mirada que combina el vértigo con la ternura, porque «5.0» habla, por encima de todo, de afrontar el paso del tiempo «con amor y con mucho humor».
Pistacatro cerrará la programación circense a las 21.00 horas en la plaza de la II República con «Sin patrón». Tres malabaristas competirán por tomar el control de un mundo aparentemente ordenado hasta que los objetos comiencen a volar y el caos se convierte en un juego. La compañía distinguida con el Premio Nacional de Circo construye así una pieza cómica y visual sobre la colaboración y la necesidad de aprender a jugar juntos.
A esa misma hora, el grupo de baile Perla de Arousa recorrerá las calles de la ciudad con un pasacalles. El cierre llegará a las 22.30 horas en el parque de A Xunqueira con Barry B, alter ego artístico de Gabriel Barriuso García y una de las nuevas promesas del panorama musical nacional.
Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify, el autor del EP «Infancia Mal Calibrada» y del álbum «Chato» ofrecerá un directo con banda completa. Sus letras, atravesadas por el romanticismo, la rebeldía, la crítica social y los recuerdos de infancia y juventud, sostendrán un espectáculo «magnético, enérgico y honesto» con una puesta en escena de marcada identidad rock.
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