Pistacatro y Barry B toman el relevo festivo en Vilagarcía

Las Festas de San Roque alcanzarán mañana, jueves 20 de agosto, su ecuador con una programación marcada por el circo contemporáneo y la música. La compañía gallega Pistacatro, reconocida con el Premio Nacional de Circo 2024, pondrá el broche a las cuatro propuestas del día incluidas en el Festaclown, mientras Barry B llevará al parque de A Xunqueira su particular combinación de pop, rock, punk, hip hop y sonidos urbanos.

La agenda ofrecerá actividades desde las 11.00 hasta bien entrada la noche y tendrá también como protagonistas a la narradora Vero Rilo, el polifacético Mr. Vita, la acróbata Sue Moreno y el grupo de baile Perla de Arousa.

La jornada comenzará a las 11.00 horas en el parque Miguel Hernández con «Marítimas», una sesión de narración oral de Vero Rilo destinada a las familias y especialmente recomendada para niños de entre tres y ocho años. Durante cuarenta minutos, la artista rescatará historias de sirenas, reinas, atadoras rebeldes y mariscadoras que no callan para recordar que «todo lo que el mar quita, de algún modo, el mar lo devuelve».

La plaza de Ravella tomará el relevo a las 12.30 horas con «Lidiar», de Mr. Vita. El montaje combina circo, malabares, comedia física y una parodia de la cultura española en la que el público se convertirá en la arena y el artista asumirá el papel de un toro triunfante. Sombreros, bastones, vasos, cuchillos, una maleta o una bandeja formarán parte de un espectáculo abierto a todas las edades.

La actividad regresará a las 19.30 horas en la plaza de Galicia con el estreno de «5.0», la nueva propuesta de Sue Moreno para el Certamen Festaclown. Equilibrios, música en directo y acrobacias aéreas servirán para presentar a una diva que se aproxima a los 50 años y comienza a preguntarse cuánto tiempo más podrá continuar subida al trapecio.

La artista gallega aborda los cambios físicos y emocionales, la premenopausia, el envejecimiento y la transformación personal. Todo ello desde una mirada que combina el vértigo con la ternura, porque «5.0» habla, por encima de todo, de afrontar el paso del tiempo «con amor y con mucho humor».

Pistacatro cerrará la programación circense a las 21.00 horas en la plaza de la II República con «Sin patrón». Tres malabaristas competirán por tomar el control de un mundo aparentemente ordenado hasta que los objetos comiencen a volar y el caos se convierte en un juego. La compañía distinguida con el Premio Nacional de Circo construye así una pieza cómica y visual sobre la colaboración y la necesidad de aprender a jugar juntos.

A esa misma hora, el grupo de baile Perla de Arousa recorrerá las calles de la ciudad con un pasacalles. El cierre llegará a las 22.30 horas en el parque de A Xunqueira con Barry B, alter ego artístico de Gabriel Barriuso García y una de las nuevas promesas del panorama musical nacional.

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Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify, el autor del EP «Infancia Mal Calibrada» y del álbum «Chato» ofrecerá un directo con banda completa. Sus letras, atravesadas por el romanticismo, la rebeldía, la crítica social y los recuerdos de infancia y juventud, sostendrán un espectáculo «magnético, enérgico y honesto» con una puesta en escena de marcada identidad rock.