Las obras alteran la circulación en la avenida de Cambados

Las obras de saneamiento que Augas de Galicia ejecuta en Vilagarcía obligan desde ayer a modificar la circulación en la avenida de Cambados. Los trabajos, iniciados hace varias semanas en la acera situada junto a la entrada del supermercado Eroski, deben atravesar ahora la calzada para instalar una nueva canalización, por lo que uno de los carriles permanece cortado al tráfico.

La restricción afecta a los vehículos procedentes de Cambados que se dirijan hacia el centro de Vilagarcía. Los conductores deberán desviarse por O Piñeiriño, accediendo a través de la calle Camilo José Cela. Al llegar a la zona peatonal podrán girar a la derecha por Emilia Pardo Bazán o continuar hacia la izquierda por Fernández Gil y Casal.

Desde este último vial tendrán la posibilidad de reincorporarse a la avenida de Cambados por medio de la calle Mondariz. Por el contrario, los vehículos que salgan de Vilagarcía podrán circular directamente por la propia avenida, utilizando el único carril que se mantendrá operativo mientras avance esta fase de la actuación.

El Concello habilitará provisionalmente los dos carriles durante el fin de semana ante el incremento de tráfico previsto por la celebración del mercado del sábado y dos de los principales actos de las Festas de San Roque: el Combate Naval y el desfile de carrozas.

Para recuperar temporalmente la circulación habitual, la zanja abierta en la calzada será cubierta con paneles metálicos. Esta medida permitirá que los vehículos puedan transitar en ambos sentidos durante las jornadas con mayor afluencia.

La adjudicataria calcula que esta parte de los trabajos se prolongará durante «al menos una semana», aunque el plazo dependerá de la dificultad que presente el desplazamiento de las canalizaciones correspondientes a los diferentes servicios para introducir el nuevo tubo del saneamiento.

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Una vez completada la intervención en la primera mitad de la calzada, las obras se trasladarán al carril contrario. Será entonces cuando se establezcan nuevas medidas de circulación adaptadas al desarrollo de los trabajos.