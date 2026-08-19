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Los nuevos composteros de Cambados irán tras la biblioteca y San Tomé

La cifra de comunitarios se eleva así a once en la localidad

Autoridades, vecinos y técnicos en una charla sobre compostaje.

Autoridades, vecinos y técnicos en una charla sobre compostaje.

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Lucía Romero

Cambados

El Concello de Cambados instalará los dos nuevos composteros comunitarios en la avenida de A Pastora, detrás del muro de la biblioteca, y cerca de la playa de San Tomé. Tienen que estar funcionando el 31 de octubre.

De este modo, el número de depósitos de este sistema de reciclaje de la basura orgánica «in situ» asciende a once en la capital del albariño. Cabe recordar que es la principal apuesta del gobierno local en materia de cumplimiento de la normativa en lugar del contenedor marrón, que ha reservado con un plan piloto para zonas urbanas más sensibles, como el conjunto histórico.

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Estos dos nuevos comunitarios se instalan mediante el servicio de compostaje que comparten con Meis y Meaño a través de la Mancomunidade y que también está repartiendo composteros para jardín y huerta.

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