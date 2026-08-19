El Náutico de O Grove, otro verano haciendo posible lo imposible

Puede que nunca otra sala en España pueda reunir a tantos y tan buenos músicos, compositores y/o grupos en un mismo verano. Quizás en toda su historia nunca logren lo que El Náutico en una sola temporada.

Y este verano la mítica sala de conciertos que dirige y regenta Miguel de la Cierva en la playa de A Barrosa, en San Vicente (O Grove), lo está haciendo de nuevo, reuniendo sobre su pequeño escenario y el acogedor «chiringuito» orientado al Atlántico en el que se sitúa a algunos de los mejores del panorama musical nacional, junto a destacados artistas internacionales.

Independientemente de los problemas que puedan surgir en torno al funcionamiento de este negocio, por aquello del colapso que se vive en sus alrededores, incluida la citada playa y el sendero peatonal que avanza desde Pedras Nagras hacia Con Negro, no cabe duda de que sigue siendo uno de los negocios que mejor promocionan O Grove en el exterior.

Y sin necesidad de anunciar a los artistas participantes en cada sesión, pues como se ha explicado en tantas ocasiones anteriores, Miguel de la Cierva, se ha sacado de la manga hace años la fórmula de los «conciertos secretos», y no le va nada mal.

Que se lo pregunten a todos aquellos que este verano acuden a San Vicente de O Grove para disfrutar de artistas como Mikel Erentxun, al que ahora cabe citar de primero porque es uno de los habituales en El Náutico y uno de los últimos en actuar.

Fue ayer por la tarde cuando tanto sus fans como los que no lo son pudieron disfrutar de su conocido repertorio, que abarca más de cuatro décadas de éxitos que lo han convertido en uno de los grandes referentes del pop-rock en español, tanto ahora, por su prolífica carrera en solitario, como antes, cuando saltó a la fama como vocalista de la mítica banda Duncan Dhu.

Erentxun, cuya música transita de forma fluida entre el pop melódico, el rock y matices del folk americano y el country, es uno de los más queridos en la sala grovense, como lo es un Iván Ferreiro que nunca falla.

En las últimas semanas acapararon todas las miradas, como lo hicieron la artista viguesa Marta Vidal, Carlangas & Friends y su homenaje a Víctor Coyote, Harvesters, Viva Suecia, Inazio, Lucas Colman, Julián Maeso, León Benavente, Komodo, Peces Raros y Morgan.

Pero son muchos más los invitados por Miguel de la Cierva para «convivir» con los amantes de la música en directo en El Náutico, de tal forma que también cabe citar a Nadadora, Litus, Triángulo de Amor Bizarro, 9Louro, Los Brindis, Rayden, Chiquita Movida, Ortiga, Las Nietas del Charli, Hermanos Guedes, Baiuca, The Rapants y Marlon.

Lehmanns Brothers, una explosiva banda francesa de funk, jazz, neo-soul y hip-hop conocida por su increíble energía en directo y su sonido rítmico inspirado en los años 70, tampoco quiso perderse la oportunidad.

Al igual que la aprovechó Carlangas (Carlos Pereiro), un músico y productor gallego conocido por fusionar punk rock, pop, música disco, ritmos latinos y sonidos electrónicos, consolidándose como una de las figuras clave del panorama alternativo español tras liderar la banda Novedades Carminha hasta 2022.

La música de Staytons, una banda originaria de Villaviciosa (Asturias) que destaca por combinar influencias de la música negra americana y el indie británico con melodías pegadizas escritas en inglés y español, tampoco faltó a la cita, para deleite de los aficionados a la mezcla de indie pop, rock alternativo, soul y ritmos de baile.

Tampoco faltan este verano las sesiones nocturnas de piano bar con Mike Churches, que comparte cartel estival con El Nieto Manuel y su fusión de canción de autor contemporánea con música de raíz andaluza, jazz y flamenco costumbrista.

Mención especial merece la actuación de Dorrey Lyles & Marcos Coll Band, por tratarse de una destacada colaboración musical internacional que fusiona de manera explosiva el jazz, góspel, blues y soul gracias a la imponente voz de la cantante estadounidense Dorrey Lin Lyles y la maestría en la armónica del gallego Marcos Coll, respaldados por una banda de experimentados músicos de la escena independiente.

Camellos, una banda de rock y punk-pop española conocida por sus guitarras tensas, letras ácidas, crudas y un marcado sentido del humor negro aplicado a la vida cotidiana, se sumó hace días a las actuaciones, siendo tantas las ofrecidas desde que comenzó el verano que resulta del todo imposible citar a la totalidad.

Pero no solo de música vive El Náutico. También de gastronomía, buenas vistas, playas y campañas solidarias como las que protagonizan los artistas y grupos que aprovechan su estancia y sus actuaciones en la sala para hacer campaña para que el Auditorio de Ferrol reciba el nombre «del gran Álvaro Lamas, el músico que más ha inspirado la vocación motora de lo que es hoy nuestra sala», explica De la Cierva.

Una propuesta secundada entre otras figuras «de la casa» por Andrés Suárez, Jairo (Depedro), Ramón Arroyo y Álvaro Urquijo, de la popular banda Los Secretos, Coti, Elefantes y Abraham Boba, el nombre artístico de David Cobas Pereiro, conocido por ser el vocalista de la banda de rock León Benavente.