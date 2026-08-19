Meis recurre a camiones cisterna para llenar manantiales de agua

La ausencia de lluvias y la sequía que está sufriendo la comarca de O Salnés ha comenzado a dar los primeros problemas en municipios como Meis. Esta semana, en la zona de Lantañón, se registraron problemas de suministro en dos traídas de agua, un a municipal y otra privada, una situación que obligó a recurrir a restricciones de agua y cisternas para garantizar que el agua llegase a las casas.

La situación más grave la vivió la traída privada, que da suministro a una veintena de viviendas. El manantial que la nutre quedó literalmente seco y, a pesar de que se tomaron medidas de restricciones en el consumo, no consiguió mejorar su nivel, por lo que el pasado lunes, un camión cisterna llenaba los depósitos de agua para cuestiones básicas de esas viviendas.

Algo mejor le fue a la traída municipal, de la que dependen seis viviendas de esa zona. Las restricciones en el consumo que se aplicaron sirvieron para que el manantial pudiese recuperarse un tanto y volver a garantizar el suministro, siempre con medidas de control.

Lo ocurrido ha alertado a la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, de la situación que se está viviendo en el municipio. Es por ello que ha emitido un bando en el que insta a los vecinos al uso responsable del agua, limitándola tan solo a cuestiones básicas y a evitar llenados de piscinas o riegos automáticos ante la posibilidad de que puedan dejar a toda una zona sin agua. En principio, explica Giráldez, «está solucionada la situación, pero tal y como están siendo las condiciones meteorológicas no descartamos que puedan registrarse otras incidencias en el futuro». Donde no se han registrado incidencias de ese tipo, más allá de alguna pérdida de presión puntual en zonas altas, ha sido en la red de la Mancomunidade, de la que se abastece gran parte de la comarca.