Luz tras 20 años de pelea vecinal: ya investigan los caminos «usurpados» en Vilariño

La investigación de la propiedad de dos caminos de Vilariño (Cambados) ya está en marcha de manera oficial. Una «demanda histórica» que lleva dos décadas sobre la mesa y que abrirá un plazo de alegaciones de un mes para que los afectados puedan pronunciarse sobre el comienzo de este procedimiento.

El impulso de varios vecinos de la parroquia ha mantenido viva esta reivindicación sobre los caminos de Cuíñas y A Piedade, asegurando que «históricamente» eran pasos públicos y que, presuntamente, la propiedad de la Casa de los Maza fue usurpando tramos con los años hasta integrarlos en su predio. Recientemente se les había unido la asociación vecinal y cultural O Batuqueiro, que incluso impulsó una recogida de firmas superando el centenar.

Sus quejas no son nuevas, llevan más de 20 años llamando a la puerta del Ayuntamiento para que, precisamente, iniciase este proceso de investigación de la titularidad de los pasos. En 2024 consiguieron que se abriera un expediente, pero quedó en «stand by» hasta este año, cuando sumaron esos nuevos aliados y fue en el pleno de agosto cuando todos los partidos políticos aprobaron por unanimidad iniciarlo.

El alcalde, Samuel Lago, indicaba en su momento que, aunque las pruebas exhibidas por los vecinos eran relevantes, es obligado por ley realizar las averiguaciones oportunas. También lo defendían así los cambadeses, en palabras del abogado que les ha llevado el asunto, Iago Pillado del despacho Pleia.

Ahora, una vez publicado el acuerdo de iniciar el expediente se dan 15 días de plazo para que, una vez transcurridos, se abra un periodo de alegaciones. Este durará un mes y los afectados podrán presentar ante la administración local lo que estimen oportuno, pero respecto a esto, no sobre el fondo, pues ahora se ha realizado un acto de trámite no cualificado contra el cual no cabe recurso.

También tiene que notificar el Concello a los afectados que sean conocidos e identificables y así quizás se conozca la postura de la Fundación Condado de Taboada, que gestiona los bienes del predio de Vilariño, pues, según los vecinos, sus intentos de contacto en estos años resultaron infructuosos.

Quizás esperen al momento del proceso en el que podrán plantear sus propias pruebas. El caso es que el asunto también va para largo. Una investigación de este tipo conlleva meses. En Cambados se conoce un caso reciente y no muy lejos de A Modia, el del Camiño do Corgo.

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Las pesquisas municipales determinaron que había un paso público y los incluyeron en el inventario de viales de titularidad municipal, pero el vecino acusado de haberlo usurpado recurrió la decisión ante los tribunales. El juicio se celebró a principios de este año, pero todavía no hay sentencia, según comentó recientemente el gobierno local.