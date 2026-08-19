A Illa resuelve un problema de duplicidad en las multas de la zona residencial

La Policía local de A Illa ha resuelto un problema detectado en la tramitación de un pequeño número de multas impuestas en la zona residencial, multas sobre las que existía duplicidad. Esas sanciones se habrían cursado tan solo durante el mes de marzo y los agentes de la Policía Local habrían actuado en cuanto tuvieron conocimiento de la incidencia contactando de forma inmediata con Correos para intentar minimizar el impacto en las personas afectadas.

Con la finalidad de garantizar que nadie sea sancionado dos veces por los mismos hechos, explican desde el Concello de A Illa, se ha procedido al archivo de oficio de todos los expedientes que están duplicados, quedando vigente tan solo la sanción gestionada por el ORAL de la Diputación.

Las personas afectadas ya estarían recibiendo una carta informativa confirmando el archivo de su expediente e indicándoles que no deben realizar pago alguno en relación con estas sanciones que están duplicadas.

La zona residencial lleva implantada más de un año y todavía sigue acumulando muchos detractores, especialmente en el seno del comercio y la hostelería local, que creen que les ha perjudicado de forma notable. Sin embargo, también es cierto que ha conseguido uno de los grande objetivos con los que nació, reducir de forma importante el número de vehículos que transitan por la almendra el casco urbano más próxima a la plaza de ORegueiro, zona por la que solo pueden circular coches empadronados en el municipio o autorizados.

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Desde su implantación suma su segunda incidencia con estos casos del mes de marzo pasado, en el que se duplicaron las multas. La anterior fue multar a vehículos que se encontraban autorizados por errores en la transcripción de la matrícula, una circunstancia que fue solucionada tras presentar los afectados alegaciones en las que mostraban que estaban autorizados a circular. n