Desciende el consumo del líquido elemento, pero aumentan los residuos

El Concello de Vilagarcía hace balance de los consumos experimentados durante la Festa da Auga y asegura que el del líquido elemento se redujo considerablemente, mientras que aumentó de forma notoria la generación de residuos.

Al parecer la localidad registró el domingo el menor consumo de agua de los últimos seis días, según los datos facilitados ayer por Espina & Delfín al Concello. Fueron 9.201 metros cúbicos, lo que supone además un descenso del 9,3% respecto a la misma jornada de 2025.

De este modo Ravella quiere destacar que la Festa da Auga no provocó un incremento del consumo pese al notable aumento de asistentes y a las elevadas temperaturas registradas durante la celebración.

La Festa da Auga más multitudinaria que se recuerda / Noé Parga / Noé Parga

De forma detallada el gobierno de Alberto Varela explica que el volumen alcanzado en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y posteriormente incorporada a la red de suministro alcanzó los 9.201 metros cúbicos en el conjunto del término municipal, lo cual se antoja resulta especialmente significativo, teniendo en cuenta que la participación en la Festa da Auga creció un 16%, situándose en alrededor de 35.000 personas.

Si los datos del día del Agua se comparan con los de jornadas anteriores y posteriores de las fiestas de San Roque. La conclusión es que el consumo del día propio del «gran chapuzón» fue inferior al de todas ellas.

Tanto es así que el mayor gasto se produjo el jueves pasado, con 11.303 metros cúbicos, seguido del viernes, con 11.137 y el festivo del lunes, cuando se alcanzaron los 11.126 metros cúbicos, quedándose el consumo del sábado en 10.257 metros cúbicos.

Vilagarcía está a tope en la noche y la madrugada previas a la Fiesta del Agua. / M. Méndez

De este modo el gobierno trata de dejar claro que la Festa da Auga no supone un aumento extraordinario del consumo, siendo además «un dato especialmente revelador» que el agua suministrada a través de la conducción general que abastece al centro y sur de Vilagarcía, donde se celebra la fiesta, se limitó a 6.793 metros cúbicos, correspondiendo la cantidad restante a la conducción que suministra a Bamio, Carril y el norte de la ciudad.

Al parecer, la cifra referida al centro representa un descenso del 14,5% respecto al consumo registrado en el mismo ámbito el año pasado, cuando se contabilizaron 7.951 metros cúbicos, a pesar de que la celebración congregó entonces a unas 5.000 personas menos.

Lo que sí se disparó, como se decía antes, fue la basura. Esgrimen en Ravella que el aumento de asistentes se tradujo en una mayor cantidad de basura recogida en el conjunto del municipio.

La Autoridad Portuaria se encarga finalmente de eliminar la basura acumulada en el Muelle de Pasajeros desde la Fiesta del Agua. / M. Méndez

Se basan en datos facilitados por Urbaser, donde aseguran que la cantidad total de residuos retirados pasó de los 87.360 kilos de 2025 a los 93.480, lo que supone un incremento del 7%.

Lo más curioso es que la cantidad de basura retirada en los principales puntos de concentración de la Festa da Auga fue inferior, con 44.300 kilos de residuos en espacios como las playas, la TIR o la calle Miguel Hernández, frente a los 46.840 kilos de la pasada edición.

Quiere esto decir que se ha producido una mayor dispersión de los participantes durante la noche previa a la Festa da Auga, lo cual podría explicar que, pese al aumento global de asistentes, se acumulase menos basura en el epicentro de las celebraciones.