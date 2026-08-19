Política municipal
Cordal recomienda «confesión» a la líder del PP por incumplir el octavo mandamiento
El teniente de alcalde recuerda que se le propuso escoger un día festivo pero que lo rechazó
El teniente de alcalde de Cambados, Tino Cordal, ha recomendado a la portavoz del Partido Popular, Sabela Fole, que acuda a «confesarse porque no deja de incumplir el octavo mandamiento, no incurrirás en falso testimonio». El edil insiste en que el grupo de gobierno le propuso al PP que escogieran uno de los festivos locales «y nosotros el otro, no le impusimos nada ni nos mostramos inflexibles, sino que le explicamos que queríamos llegar a un acuerdo».
Es por ello que considera que «lo dicho por Fole en público es mentira, ya que es ella la que trata de imponer, desde la oposición, los dos días festivos locales de manera sectaria y con grandes dosis de demagogia». Cordal apunta que «no recuerdo que se registrase nunca esta polémica por los festivos locales con el PP liderado por Luis Aragunde, un PP que ha cambiado y que ahora actúa ya como la extrema derecha, mintiendo y comportándose de manera fanática».
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