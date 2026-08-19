La Autoridad Portuaria se encarga finalmente de retirar la basura acumulada desde la Festa da Auga que aún no había acabado en el mar

El daño ya está hecho, porque buena parte de la basura que permanecía acumulada en la zona desde el domingo ya está en el fondo de la ría de Arousa o flotando entre aguas. Pero al menos ha comenzado la retirada de la porquería que permanecía en la escollera y el paseo del Muelle de Pasajeros, así como el Puerto Deportivo de Vilagarcía, el entorno de la rampa de O Cavadelo y el Parque de O Centenario.

Después de que FARO DE VIGO alertara ayer de esta agresión medioambiental a la ría, finalmente es la Autoridad Portuaria de Vilagarcía la que se ocupa de poner a punto sus instalaciones.

Lo hace después de que su presidente, José Manuel Cores Tourís, responsabilizara ayer al Concello, instándolo a retirar los restos generados por los asistentes a la Festa da Auga, al entender que, si la Administración local promueve el evento, lo lógico es que también retire la basura generada.

La basusa acumulada en la zona portuaria desde hace dos días. / M. Méndez

A lo que desde el gobierno local respondieron dejando muy claro que el espacio convertido en un gran estercolero es competencia exclusiva del Puerto, para añadir que las macrofiestas privadas organizadas en la conocida como explanada TIR no solo no están promovidas por el Concello, sino que pagan el correspondiente canon al propio Puerto.

Tras el cruce de declaraciones, el hecho de que sean operarios de la entidad portuaria que preside Tourís los que recogen la basura acumulada en la zona por cuarto día consecutivo, parece dejar claro el reparto de competencias y responsabilidades.

Para satisfacción de los usuarios que frecuentan el lugar y esta mañana se felicitaban al ver que, por fin, estaba siendo adecentado. Aunque sin dejar de mostrar su enfado por lo sucedido ni de señalar con el dedo botellas de cristal y plástico, bolsas, pistolas de agua y otros desperdicios que aún quedan esparcidos en tierra firme o se observan flotando en el agua dentro de la dársena.

Al igual que en el interior de la ría, según confirman pescadores y bateeiros que esta mañana se toparon ese tipo de residuos mientras faenaban.

La Autoridad Portuaria se encarga finalmente de eliminar la basura acumulada en el Muelle de Pasajeros desde la Fiesta del Agua. / M. Méndez

Barreras anticontaminación

De ahí que algunos vecinos vuelvan a pedir que en años venideros se coloquen barreras anticontaminación en el entorno del Puerto de Vilagarcía, para facilitar la posterior recogida de la basura y evitar que se extienda por la ría arousana.

Una medida, por cierto, que se implantó hace años en Cambados con motivo de la Festa do Albariño, aunque bien es cierto que en la actualidad esas barreras ya están visiblemente deterioradas y no resultan del todo eficaces.

Algunos de los ciudadanos que frecuentan el Puerto reclaman igualmente la instalación de contenedores, ya que las papeleras de la Autoridad Portuaria son claramente insuficientes, sobre todo si las tripulaciones de los barcos que amarran en el Puerto Deportivo siguen dejando las bolsas de la basura que generan a bordo tiradas en el suelo al lado de esas papeleras, como hacen habitualmente muchos de ellos.

Manuel Méndez

Una basura, por cierto, que recoge el Concello a través de la empresa concesionaria, Urbaser, pues como indicaba ayer a FARO el gobierno de Alberto Varela, sus competencias se sitúan en la zona de paseo entre el muelle de O Ramal y el parque de O Centenario, así como en el margen izquierdo de las calles Gómez Paratcha y Valle Inclán, es decir, en la línea del Auditorio, el parque de O Cavadelo, la plaza de abastos y el Castro Alobre, hasta llegar a Ferrazo.

Sin embargo, el Puerto de Vilagarcía debe responsabilizarse de «la zona de miradores hacia el mar, incluido el Muelle de Pasajeros, y del margen derecho de Gómez Paratcha y Valle Inclán, lo que corresponde con la línea de los Multicines, Mac Donald’s, Parque de O Centenario y la gasolinera hasta llegar a Ferrazo».

La Administración local también explicó, a raíz del vertido registrado desde el domingo, que «de la limpieza de las zonas verdes» donde se celebró la macrofiesta previa al Agua debería encargarse la Autoridad Portuaria, a pesar de lo cual «el Concello colaboró cediendo infinidad de contenedores donde acumular la basura que luego la empresa Urbaser se encargó de transportar».