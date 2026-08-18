Vilanova da 30.000 euros al pósito para recuperar sus playas

El pleno de Vilanova de Arousa dio luz verde ayer a destinar una ayuda de 30.000 euros para l pósito de Vilanova, ayuda que estaría destinada a la adquisición de semilla para regenerar los bancos marisqueros. La propuesta fue respaldada solo con los votos del Partido Popular y la abstención de PSOE y BNG. El grupo de gobierno, encabezado por Gonzalo Durán, defendió esta iniciativa basándose en la necesidad de respaldar a una Cofradía que está viviendo una situación muy complicada en lo económico, cuando siempre fue uno de los motores del pueblo. Insistió Durán en que «lo que queremos es ayudar y ser solidarios ante una situación excepcional como es la que atraviesa la cofradía».

La decisión del PSOE lo justificó la portavoz de la formación, María José Vales, en que no se han aportado informes sobre la necesidad de esta ayuda ni comprobado si existe algún tipo de incompatibilidad con las que recibe de la Consellería do Mar por lo que esos 30.000 euros, entienden desde el PSOE, estarían mejor invertidos en ayudar a las mariscadoras que llevan meses sin cobrar un solo euro y «familias que no tienen ni lo básico» por la crisis del marisqueo. Es por ello que la socialista calificó esta iniciativa del Concello como «una cortina de humo con tintes políticos a falta de un año para las elecciones». La postura de Vales, expatrona mayor de la cofradía, fue recriminada por integrantes del pósito que la llegaron a acusar de «votar en contra de las mariscadoras». El BNG, por su parte, explicó que lo que se debe es priorizar actuaciones para proteger la ría antes de sembrar y criticó al Concello por presentar esta ayuda como «unha esmola», reivindicando un apoyo para los profesionales del mar «sin necesidad de utilizar estas formas».

Los grupos de la oposición también criticaron que los 200.000 euros que ha liberado el Estado procedentes del Plan de Saneamiento «se destinen a lo de siempre, a pagar facturas del cajón».

Noticias relacionadas

Donde sí hubo unanimidad de toda la corporación fue en el nombramiento como hija adoptiva de la escritora aragonesa Soledad Puértolas. Todos los portavoces ensalzaron la figura de la edscritora, destacando el orgullo que es para Vilanova que haya elegido el municipio para su descanso y apoyan la decisión del grupo de gobierno.