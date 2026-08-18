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Ribadumia abre la inscripción de sus programas de conciliación de enero a junio

El 31 de agosto cerrará la inscripción en el Plan Madruga y la Escola de Ocio

Fachada del Concello de Ribadumia.

Fachada del Concello de Ribadumia. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

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Lucía Romero

Ribadumia

El Concello de Ribadumia mantendrá abierto hasta el 31 de agosto el plazo de inscripción para los programas de conciliación, de enero a junio, el Plan Madruga y la Escola Educativa para Ocio e Tempo Libre. Puede realizarse en las oficinas municipales y los requisitos y la documentación necesaria en cada una de las iniciativas se pueden consultar en los bandos municipales, en la web municipal y en los tableros de anuncios.

En cuanto al Plan Madruga desde el Ayuntamiento recuerdan que adelanta la jornada escolar a las 7.15 horas y que en el caso de la Escola, se desarrolla de 16.00 a 20.000 horas desde el inicio del curso escolar. Está dirigida a niños de entre 3 y 14 años y ofrece un espacio de atención con actividades educativas y de ocio una vez terminó la jornada lectiva.

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