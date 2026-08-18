Servicios
Ribadumia abre la inscripción de sus programas de conciliación de enero a junio
El 31 de agosto cerrará la inscripción en el Plan Madruga y la Escola de Ocio
El Concello de Ribadumia mantendrá abierto hasta el 31 de agosto el plazo de inscripción para los programas de conciliación, de enero a junio, el Plan Madruga y la Escola Educativa para Ocio e Tempo Libre. Puede realizarse en las oficinas municipales y los requisitos y la documentación necesaria en cada una de las iniciativas se pueden consultar en los bandos municipales, en la web municipal y en los tableros de anuncios.
En cuanto al Plan Madruga desde el Ayuntamiento recuerdan que adelanta la jornada escolar a las 7.15 horas y que en el caso de la Escola, se desarrolla de 16.00 a 20.000 horas desde el inicio del curso escolar. Está dirigida a niños de entre 3 y 14 años y ofrece un espacio de atención con actividades educativas y de ocio una vez terminó la jornada lectiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Festa da Auga 2026: extenso parte de incidentes y espectacular despliegue policial
- Intoxicaciones etílicas, personas con cortes y un detenido en la madrugada de la Fiesta del Agua
- Festa da Auga 2026: música, botellón y calles a rebosar a la espera del gran chapuzón
- La Guardia Civil de O Grove detiene a un presunto ladrón de bolsos en A Lanzada
- Vilagarcía pregona la llegada de su mayor celebración
- Declarado un incendio en el campo de golf de A Toxa
- Vilagarcía se moja hasta el alma en una sublime Festa da Auga
- La comunidad científica avala la teoría de los pescadores sobre la llegada de arroaces al Ulla persiguiendo a la anguila