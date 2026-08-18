La ría sufre un vertido de ingentes cantidades de basura acumulada desde la Festa da Auga

El Concello de Vilagarcía y la empresa concesionaria del servicio de limpieza actuaron de manera rápida y eficaz para eliminar en cuestión de horas los residuos y malos olores acumulados el domingo en calles y plazas a consecuencia de la Festa da Auga y las celebraciones de la noche y la madrugada previas. Pero dos días después resulta que ingentes cantidades de porquería se acumulan en la zona portuaria, y parte de la misma flota ya en la ría de Arousa.

La imagen que esta mañana ofrecían el entorno de la rampa de O Cavadelo, el Puerto Deportivo de Vilagarcía y del Muelle de Pasajeros, donde se construye la estación marítima, era realmente dantesca.

Por cierto, que en O Cavadelo es donde desemboca el río O Con, que alcanza la ría de Arousa tras atravesar la ciudad, de ahí que también arrastrara hacia el mar una buena cantidad de porquería tirada durante la Festa da Auga.

La basusa acumulada en la zona portuaria desde hace dos días. / M. Méndez

No es de extrañar que mientras los camiones y operarios de la empresa Urbaser siguen limpiando y recogiendo restos en la conocida como zona TIR, donde se celebró la mayor y más exitosa macrofiesta de cuantas se llevaron a cabo durante el fin de semana, a escasos metros llamara poderosamente la atención de los viandantes la incalculable cantidad de desperdicios acumulados en el agua, o a punto de caer a ella.

Botellas de plástico y de cristal -algunas enteras y otras rotas en mil pedazos-, bolsas y todo tipo de envoltorios, ropa interior, pistolas de agua empleadas en el «gran chapuzón», latas de refrescos y cerveza, vasos y elementos similares se agolpan en la escollera y el paseo marítimo, observándose también la presencia de este tipo de residuos ya en el agua, siendo arrastrados por la marea hacia el interior de la ría o hundiéndose en el lecho marino.

Manuel Méndez

Los vecinos que a las ocho de la mañana paseaban o hacían ejercicio por la zona, al igual que los pescadores deportivos que allí se encontraban, no daban crédito a lo que estaban viendo. Como tampoco los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía que comprobaban el estado de las instalaciones.

Unos y otros coincidían al señalar que «esto es vergonzoso», pero también al lamentar que «es algo que sucede todos los años», alegando que «del mismo modo que el Ayuntamiento de Vilagarcía hace que el centro de la ciudad quede en perfectas condiciones tras la Fiesta del Agua, para que después pase la procesión de San Roque, también debería actuar u obligar a intervenir con el mismo esmero en la zona del Puerto donde durante la madrugada previa se desarrollan los botellones y se llevan a cabo las sesiones discoteca».

Manuel Méndez

Creen, asimismo, que «la recogida de basura y limpieza en este espacio debe hacerse incluso de forma más diligente que en la ciudad, pues es preciso actuar antes de que las mareas y el viento empujen la porquería hacia el interior de la ría».

Autoridad Portuaria

Pero las críticas de vilagarcianos y turistas no solo se dirigen hacia el Concello, sino también hacia los directamente responsables de la zona, es decir, la Autoridad Portuaria.

Hay quien cree que «el Concello bastante hace limpiando la zona TIR en la que se celebran los conciertos y fiestas de la noche previa, ya que se trata de un espacio que es competencia del Puerto, que es también quien cobra el canon correspondiente».

Por eso argumentan que «al menos la Autoridad Portuaria debería encargarse de acondicionar con rapidez tanto el Muelle de Pasajeros como O Cavadelo, sin esperar dos días a que la basura siga depositándose en el agua».

La masiva afluencia de visitantes y el abuso del alcohol hacen que se produzcan numerosos incidentes. / M. Méndez

Opinión que no comparte José Manuel Cores Tourís, presidente de la Autoridad Portuaria, quien sostiene que «la limpieza de los restos originados por la Fiesta del Agua es de su competencia; ya que la celebra en la TIR, lo menos que puede hacer es recoger la porquería acumulada».

Incluso pone como ejemplo que es el propio Concello el que cobra el servicio de recogida de basura al restaurante flotante que, a modo de batea, está situado en las instalaciones náutico-deportivas.

Sea de quién sea la competencia, los vecinos consultados a pie de puerto lamentan la situación, y entre ellos los hay que creen que en años venideros no solo hay que actuar con mayor rapidez para evitar este «atentado medioambiental», sino que también procede «la colocación de barreras anticontaminación capaces de contener la basura que acaba en el agua antes de que se expanda por toda la ría».