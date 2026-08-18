El PP de O Grove reclama una actuación urgente en el Monte Central de A Toxa tras el incendio

Haciéndose eco del sentir y enfado de vecinos y visitantes, agravado a raíz del incendio registrado el pasado sábado en el campo de golf de A Toxa, el Partido Popular de O Grove reclama una actuación urgente en el Monte Central, la parcela de 210.000 metros cuadrados de titularidad municipal anexa al terreno de juego.

Los populares consideran que este nuevo suceso (ya hubo incendios en años previos) debe servir como «un serio aviso» ante el estado de conservación del Monte Central (parcela Z-14), de ahí que hayan solicitado al alcalde la convocatoria de una Xunta de Portavoces para analizar la situación y consensuar medidas de prevención y seguridad.

Quieren que en esa reunión se analice el incendio, se valore el estado actual del monte y se determinen las actuaciones que deberían acometerse de forma inmediata, además de estudiar nuevas medidas preventivas para reducir los riesgos en el futuro.

El PP, que felicita a todos los efectivos que participaron en la rápida extinción del incendio del sábado, evitando unas consecuencias que «podrían haber sido mucho más graves», entiende que lo ocurrido debe servir para revisar las condiciones de seguridad de A Toxa, especialmente durante el mes de agosto, cuando la isla registra una elevada ocupación residencial y hotelera.

Imagen: Faro / Edición: Eli Regueira

A estas circunstancias se suma la existencia de una única conexión viaria con la península, el puente, el cual soporta una elevada intensidad de tráfico durante buena parte del verano.

En este contexto, el partido señala especialmente el estado del Monte Central de A Toxa y, como denunciaron los vecinos a través de FARO DE VIGO en las últimas semanas y meses, alerta de la acumulación de maleza, la presencia de especies foráneas y el deterioro y falta de mantenimiento de algunas zonas y senderos.

Los populares advierten de que estas circunstancias incrementan el riesgo de propagación de un incendio en un espacio situado «en el corazón de una isla» que durante el verano se encuentra prácticamente al cien por ciento de su capacidad.

Consideran especialmente preocupante la posibilidad de que un incendio como el del pasado sábado, en una jornada marcada por el viento, hubiese alcanzado el Monte Central, pues en ese supuesto el escenario todo podría haber sido «completamente diferente», con consecuencias potencialmente graves para personas, viviendas, establecimientos e instalaciones.

Equipos de extinción durante el incendio. / FdV

El PP pone así el foco en la responsabilidad municipal sobre el mantenimiento del espacio. Recuerda que en las últimas semanas el alcalde ha reclamado públicamente a los propietarios la limpieza de sus parcelas para reducir el riesgo de incendios, llegando a plantear posibles medidas de ejecución e incluso expropiación ante determinados incumplimientos. Lo aplauden, pero consideran que esa misma exigencia debe aplicarse a la Administración local.

«El Monte Central es de titularidad municipal y, por lo tanto, el Concello de O Grove tiene la responsabilidad de garantizar su adecuado mantenimiento y conservación», sostiene la formación conservadora, aun sin jefe de filas.

Los visitantes de A Toxa se quejan de la presencia de madera muerta y maleza en el Monte Central. / FdV

En este sentido, el PP considera «incoherente» reclamar a los vecinos que mantengan limpias sus propiedades mientras un espacio municipal de las características del Monte Central presenta un estado que, según denuncia, genera preocupación entre vecinos, trabajadores y usuarios de A Toxa.

La formación recuerda además que la Z-14 fue objeto en el pasado de una importante transformación, con trabajos de limpieza, eliminación de especies foráneas, creación de una red de senderos, mejoras de accesibilidad y comunicaciones interiores, instalación de mobiliario y vallados, recuperación de espacios para uso público y plantación de nuevas especies.

El campo de golf durante el incendio. / FdV

Los populares señalan que también respaldaron posteriormente distintas iniciativas desarrolladas en este espacio cuando consideraron que resultaban beneficiosas para el municipio. Y, precisamente, por conocer el potencial del Monte Central, consideran necesario recuperar una política continuada de conservación, limpieza y prevención.

Los populares terminan diciendo que su intención no es generar alarma ni aprovechar políticamente un incendio, sino de «aprender de lo sucedido antes de que tengamos que lamentar una situación más grave».

Razón por la cual asegura tender «la mano» al Gobierno municipal para buscar una solución conjunta y reclama actuar antes de que se produzca una emergencia de mayores dimensiones. «Es el momento de actuar, limpiar, prevenir y garantizar que un espacio municipal tan importante como el Monte Central de A Toxa esté en las condiciones de seguridad y conservación que merece», concluye el PP.