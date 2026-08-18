Medio Ambiente
Del monte al río, la visión sobre la contaminación que se analiza en Cambados
Mulleres Salgadas organiza esta tarde una charla con la ingeniera Lucía Rodríguez Freire
La sala Pitusa de la casa da Calzada, en Cambados, acoge mañana, a partir de las 17.30 horas, una charla sobre contaminación ambiental, calidad del agua y resiliencia de las rías gallegas, especialmente la de Arousa, centrándose en como parte de esa contaminación llega al mar desde la tierra y sus montes.
Organizada por Mulleres Salgadas, la charla estará impartida por Lucía Rodríguez Freire, profesora de ingeniería ambiental en la Universidad de Newcastle, en Reino Unido. Rodríguez está reconocida como una investigadora especializada precisamente en cuestiones como la contaminación ambiental, la calidad de las aguas y la restauración de ecosistemas que se han visto afectados por algún episodio de estas características.
Durante la charla, Rodríguez dará una amplia explicación sobre cuales son los principales contaminantes que están presentes en las rías gallegas, especialmente la de Arousa; cuáles pueden ser las fuentes que provocan estos problemas; que efectos provoca el cambio climático sobre los ecosistemas costeros; y cuales son las implicaciones para el marisqueo, la pesca y las comunidades costeras, los principales afectados de este tipo de situaciones.
Al término de la charla se abrirá un intercambio de opioniones con la relatora a fin de que los participantes puedan adquirir conocimientos científicos sobre los retos ambientales que afectan a la ría de Arousa y compartir reflexiones sobre su futuro, especialmente después de los sucesivos episodios de mortandad que se han registrado en sus aguas en los últimos años y que han provocado una importante crisis en el marisqueo.
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