Concienciación mediambiental
A Illa lucha contra las colillas con la campaña «O mar comeza aquí»
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A Illa
El colectivo Arousa en Transición fue el encargado de llevar a cabo una iniciativa de concienciación medioambiental en A Illa. Alrededor de una veintena de personas participaron en una idea que pasaba por pintar el lema «O mar comeza aquí» en papeleras y sumideros para que no se abandonasen allí las colillas. Precisamente, también se recogieron todos los restos de tabaco y plásticos que se fueron encontrando a su paso por un recorrido que arrancó en la Praza do Concello para recorrer los lugares que presentaban una mayor afluencia de personas. La condición de insularidad del municipio potenció la idea de cuidar los residuos para que nada cayese al medio marino.
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