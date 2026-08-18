Fracasa un primer intento de consensuar los festivos de Cambados para 2027

El tripartito de Cambados ha intentado llegar a un acuerdo con el PP tras el intento fallido de aprobar los festivos de 2027 en el pleno de agosto. Coinciden en la elección del lunes de Pascua (29 de marzo), pero el problema está en el segundo día. De hecho, la líder de la oposición, Sabela Fole, se queja de su insistencia en el lunes de Entroido: «No fue una negociación», declara, y mantiene su rechazo porque «los cambadeses nos dicen que prefieren otras fechas festivas antes de las de febrero».

Así las cosas, les urge a alcanzar un consenso «cuanto antes» porque deben estar aprobados antes del 15 de septiembre. En caso contrario, repetirían los de este año, el 16 de febrero y el 11 de julio, con el problema de que, en 2027, el primero no coincide con el lunes de Carnaval que motivó su elección y que San Benito cae en domingo.

Fole recuerda que su apuesta siempre ha sido el patrón y Santa Mariña, unas fiestas «tan emblemáticas y queridas», pero entiende la necesidad de buscar otras porque la patrona también cae en domingo, pero solo los aparcan de cara a 2028, porque para ellos son «irrenunciables».

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Según la portavoz, se reunió con el alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Festexos y Comercio, Tino Cordal, pero les acusa de tener una postura inflexible respecto al segundo día y mantiene su propuesta del viernes 16 de julio, con motivo de la Virxe do Carme, con lo que supone para una villa marinera como Cambados. Así que pide que se esfuercen en alcanzar un consenso con el resto de fuerzas -entre ellas estaría su exsocio de Pode-. «No se entendería que no se alcanzase un pacto, sería un caso único en la provincia donde hay muchos gobiernos en minoría, pero todos consiguen sacar adelante esta cuestión tan básica», añadió.