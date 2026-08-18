Protesta social
Fonte da Coca exige actuar contra la maleza y las ratas
La asociación vecinal reclama al Concello el desbroce y el drenaje del cauce del río O Con y tildan de escaso el dispositivo de limpieza
La Asociación de Vecinos Fonte da Coca ha denunciado la falta de limpieza en esta zona de Vilagarcía coincidiendo con el refuerzo de los servicios municipales en las calles que concentran las fiestas de San Roque. El colectivo, que recuerda que los residentes abonan el IBI y la tasa de basura, lamenta que ese despliegue reduzca unos medios que considera «muy escasos».
La entidad reclama al Concello el desbroce de la vegetación del cauce del río O Con, desde el parque público hasta una academia de inglés. Los vecinos alertan de un foco de insectos y roedores de gran tamaño en ese tramo del río.
Fonte da Coca también pide al Concello que inste a la administración competente a drenar ese tramo. Advierte de que los sedimentos han estrechado el cauce y de que el agua podría desbordarse durante lluvias intensas. «Ya lo hemos advertido varias veces», señala.
La asociación solicita además que Plagal intensifique los tratamientos contra las ratas tras retirar la vegetación. También reclama protección para los operarios ante mordeduras y picaduras, así como apoyo de las fuerzas de seguridad.
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