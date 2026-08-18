La Divina Pastora de Cambados arranca este sábado con queimada y mejillones gratis

Cambados celebra este fin de semana una de sus romerías más emblemáticas, la de la Divina Pastora, y con un programa litúrgico de ocio que empieza el sábado. En esta jornada tendrá lugar una de sus tradiciones, la del ritual de la queimada, que se repartirá de manera gratuita con mejillones entre los asistentes.

Además, se podrá disfrutar de los conciertos de La Supersonic de Vigo, Jimenos Band de Valladolid y Nuevo Plan de Ferrol, todo ello a partir de las 23.00 horas y con una propuesta musical para todos los gustos.

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El día grande, el domingo, arrancará también con alboradas de Boudebou, Con de Xido y la Banda Músico Cultural de Ribadumia. La misa solemne será a las 13.00 horas y cantada por la coral San Francisco de Cambados. A continuación habrá exhibición de baile y la procesión tendrá lugar a las 20.00 horas con los Danzantes de Cobas. Como broche de oro llegará la verbena en el monte de A Pastora, a cargo de Miramar.