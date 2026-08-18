Urbanismo
El Concello de Vilagarcía completará la humanización de Doutor Tourón
La actuación abarcará 2.750 metros cuadrados e incorporará pavimentos porosos, zonas de estancia y vegetación
El Concello de Vilagarcía completará la humanización de Doutor Tourón actuando en la calle que rodea las torres de los números 44 y 46 y conectándola con el parque de Santa Ana. La Xunta de Goberno Local adjudicó a Brota Arquitectura la redacción del proyecto por 18.000 euros y un plazo de tres meses.
La intervención abarcará 2.750 metros cuadrados de una vía en forma de «U», ahora asfaltada y con aceras estrechas. La propuesta pasa por convertirla en una plataforma única de prioridad peatonal, ajardinada e integrada en las calles próximas.
El diseño deberá incorporar pavimentos porosos para facilitar el drenaje pluvial, zonas de estancia con bancos y mobiliario urbano y más superficie vegetal. También se plantea cubrir los muros de contención con un jardín vertical.
La actuación abrirá la zona hacia el parque de Santa Ana, del que está separada por muros y un importante desnivel. La conexión podrá resolverse mediante gradas, escaleras o rampas.
El contrato incluye los levantamientos topográficos, los planos de las redes de servicios municipales y las inspecciones y catas necesarias. La obra culminará un proceso iniciado con la mejora del acceso a la Escola Infantil Municipal y el parque de Matosinhos, al que siguieron la reforma de la avenida Matosinhos y las distintas fases de Doutor Tourón hasta la Praza de España.
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