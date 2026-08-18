Arousa Fest, la propuesta para conciliar en A Illa

La Concellería de Educación e Igualdade de A Illa va a poner en marcha una nueva actividad de conciliación en el marco del Plan Corresponsables 226, destinada a facilitar la conciliación de las familias durante el período previo al inicio escolar. Bajo el nombre de Arousa Fest, el servicio de conciliación se desarrollará del 31 de este mes al 4 de septiembre, de 9.00 a 14.00 horas en las casas modernistas, ofreciendo un espacio de convivencia y actividades durante las últimas jornadas de vacaciones.

La iniciativa forma parte de las actuaciones que impulsa Educación e Igualdade para favorecer la corresponsabilidad y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Para participar en estas iniciativa es necesario inscribirse a través de un código QR en el cartel de la actividad. El Concello de A Illa suma así más actividades para facilitar la conciliación familiar durante el verano, especialmente en las últimas jornadas, cuando no había ninguna en marcha.

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El programa está financiado en el marco del Plan Corresponsables, con la colaboración del Ministerio de Igualdad y de laXunta, a través de Política Social y, en su conjunto, el Arousa Fest y las demás acciones previstas: «En clave de coidados», «Xogo limpio» y «Arquitectura do tempo», que incluyen actividades de formación y sensibilización dirigidas a la población adulta ya los menores de A Illa de Arousa a lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre.