La vilanovesa Martina Dafonte, nueva campeona gallega alevín en Doma Clásica

La amazona vilanovesa Martina Dafonte es la nueva campeona gallega de Doma Clásica en la categoría alevín y el Concello le entregó un trofeo de reconocimiento y recuerdo.

El propio alcalde, Gonzalo Durán, se desplazó a las instalaciones del Centro Ecuestre Faro das Lúas para conocer cómo son sus entrenamientos diarios con su yegua Carina y felicitarla en persona. Desde el Concello explicaron que lleva cuatro años formándose en este centro y que lleva dos temporadas compitiendo, así que ha sido en el segundo intento cuando ya ha obtenido un gran premio, proclamándose campeona.

Fue en el Campionato Galego de Doma Clásica que se celebró a principios de agosto en Ourense y el Ayuntamiento quiso hacerle entrega de un trofeo conmemorativo, pues consideran un «orgullo» y una «enorme satisfacción» poder contar en Vilanova «con un prodigio de tan corta edad», expuso el regidor, destacando el trabajo, esfuerzo y disciplina de la joven amazona, además de su compromiso y pasión por el deporte que practica.

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También estuvo su entrenador, Fran Lendoiro, y el regidor también quiso poner en valor la importancia del papel que desempeñan los clubs y centros deportivos del municipio en la formación de los más pequeños, como es el caso del Ecuestre Faro das Lúas. «Detrás de un título como este hay muchas horas de entrenamiento, sacrificio y constancia», añadió Durán, animando a la nueva campeona a «seguir trabajando con la misma ilusión y humildad» y deseándole más éxitos.