La letra «g» de la Real Academia Española será Filla Adoptiva de Vilanova

La Corporación de Vilanova celebra este martes un pleno extraordinario con puntos económicos en el orden del día, como levantar la indisponibilidad de 223.016 euros de las arcas, aprobada en julio, pero también el nombramiento de Soledad Puértolas como Filla Adoptiva de la localidad.

La propuesta parte del cronista oficial de la villa, el periodista Benito Leiro, y responde al fuerte vínculo que mantiene desde hace muchos años con Vilanova. En As Sinas encontró «su paraíso» y, de hecho, la reputada escritor recibió en 1998 la máxima distinción, la Insignia de Ouro e Brillantes del Mexillón.

«Reúne todos los méritos de una gran escritora» para recibir el reconocimiento de Filla Adoptiva, expuso Leiro, recordando su importante palmarés, con premios como el Planeta, la publicación de más de 50 títulos y el mérito muy destacado de ser académica numeraria de la Real Academia Española (RAE) desde 2010, ocupando el sillón de la letra «g».

Además de ser una «honra enorme para Vilanova», en su opinión, permite a la localidad aspirar a «ser la villa literaria que todos soñamos», otorgándole «la categoría de villa de escritores» al sumarse a Valle-Inclán, su hermano Carlos y a los hermanos Camba.

El alcalde, Gonzalo Durán, destacó que el expediente para nombrar a la escritora zaragozana fue instruido por el concejal de Cultura, Javier Tourís.

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En la sesión de hoy, que tendrá lugar a las 9.45 horas, también se abordará una modificación para sumar 91.514 euros otorgados a mayores de lo previsto inicialmente por tributos del Estado y conceder 30.000 euros a la cofradía para semilla.