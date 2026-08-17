La ola de calor y la quimera de las precipitaciones condicionan la vendimia ya iniciada la semana pasada

La ola de calor hace que algunas bodegas que iban a iniciar vendimia hoy mismo hayan decidido posponerla unos días, mientras que otras que pretendían arrancar a finales de semana han optado por esperar a la siguiente, con la esperanza de que puedan registrarse unas precipitaciones que, aun siendo débiles, corrijan la acidez de la uva y ayuden a limpiarla e hidratarla.

Así pues, una parte de los viticultores y bodegueros de la Denominación de Origen Rías Baixas miran al cielo al tiempo que realizan los últimos análisis para determinar el momento ideal de recolección mientras que otros lo que miran son las cepas, prensadoras, despalilladoras y barricas en las que ha comenzado ya la elaboración del vino.

Entre estos últimos se encuentran, como se avanzaba en FARO DE VIGO el sábado, bodegas como Mar de Frades (Meis), que comenzó el trabajo en sus viñedos del Concello de Vedra el viernes y que, si bien estos días está parada, dio así el pistoletazo de salida a la que es la vendimia más madrugadora de la historia de esta Denominación de Origen.

La uva está en perfecto estado. / Noé Parga

Le siguen otras como Santiago Ruiz (O Rosal) y Laureatus (Meis), donde arrancan la vendimia mañana, y Adega Pedra Longa, de Saiar (Caldas), donde a causa de las temperaturas extremas anunciadas optaron por esperar hasta el miércoles.

Será el viernes cuando lo haga Bodegas Granbazán, de Tremoedo (Vilanova), empezando por recoger la uva en la zona productora de Ribeira do Ulla, en el Concello de Vedra, para así elaborar la base de sus espumosos.

A partir del lunes comenzará la «vendimia normal» en la subzona de O Salnés, tal y como anuncia Diego Ríos, el enólogo de esta prestigiosa bodega perteneciente al grupo de Bodegas Baigorri.

La elaboración de espumosos ocupa a las bodegas en los primeros días de vendimia. / Xoán Álvarez

Y así se irán sumando poco a poco todas las bodegas, incorporándose la mayor cantidad la semana que viene, como sucederá en Bodegas Agro Vello (O Grove), donde esperan «algo de lluvia para rebajar la acidez», y en Terra de Lantaño (Portas), donde explican que, por el mismo motivo, «algo de lluvia sería fantástico, aunque va a ser difícil que esto ocurra».

Lo que está claro, como ya se explicaba en FARO el sábado, es que la vendimia irá avanzando de forma muy escalonada. A modo de ejemplo, desde Bodegas Gerardo Méndez (Meaño) aclaran que «la uva está espectacular, pero en nuestro caso optamos por esperar a finales de mes y desarrollar la mayor parte de la recogida entre el 1 y el 10 de septiembre».

También en Viña Almirante, con sede en A Peroxa (Portas), siguen pendientes de la evolución de la acidez y demás parámetros, inicialmente con la intención de comenzar vendimia «a finales de mes, porque si bien no tenemos necesidad de arrancar ya, dudo mucho de que podamos esperar hasta septiembre», explica José Estévez, su responsable.

Un viticultor de San Martiño de Meis. / M. Méndez

Será una cosecha «abundante y de excelente calidad» que, en esta bodega en concreto, presente en una veintena de países y que produce alrededor de 600.000 kilos anuales, tendrá una significación muy especial, ya que servirá para conmemorar su 25 aniversario.

Sería formidable algo de lluvia, porque si bien es abundante y tiene enorme calidad, este año la uva parece un poco más pequeña, y algo de agua le vendría genial para engordar y reducir la acidez Bodegas Seixiño

Desde esta bodega, en la que se producen referencias como «Viña Almirante», «Pionero», «Maccerato», «Vanidade», «Mar adentro», «Paixón» o «Vicius» insisten en la «impresionante calidad» que atesora la uva en la presente campaña, que es algo en lo que inciden todas las bodegas que velan armas ante la recolección.

Es el caso de Bodegas Zárate (Ribadumia), donde pretenden iniciar la vendimia el lunes que viene «porque la uva está lista, aunque no tendríamos inconveniente alguno en retrasar la fecha dos o tres días si llegara algo de lluvia».

La directora técnica de Mar de Frades, en el primer día de vendimia, el viernes pasado. / M. Méndez

Unas precipitaciones que, «aunque improbables, serían como agua de mayo para nosotros», sostienen en la cambadesa Lagar de Costa, que también iniciará la recolección la semana que viene.

«Sería formidable algo de lluvia, porque si bien es abundante y tiene enorme calidad, este año la uva parece un poco más pequeña, y algo de agua le vendría genial para engordar y reducir la acidez», apostillan en Bodegas Seixiño (Cambados), donde comenzarán la recogida en el primer fin de semana de septiembre.

Por esas fechas, o quizás unos días antes, harán lo propio en Terras Gauda (O Rosal), O Vello Bodegueiro (Padrenda de Abaixo-Meaño) y Bodegas Adonis (Ribadumia), entre otras.

A estas firmas y fechas hay que sumar las citadas ya el sábado, como la cooperativa cambadesa Martín Códax, donde se preparan para iniciar la vendimia esta misma semana, Granbazán (Vilanova), que ha marcado en el calendario la fecha del 24, y Lagar da Condesa, asentada en Caldas y con viñedos tanto en esa localidad como en Vilagarcía de Arousa, donde tienen previsto comenzar el 25. A su vez, Terra de Asorei (Meis) y Pazo Rubianes (Vilagarcía) se reservan hasta la primera semana de septiembre.