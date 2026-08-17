Reivindicación do Día da Galiza Mártir
O BNG homenaxea a catro grovenses vítimas da represión tras o golpe do 36
A memoria de Ramón Arce, Pura Rodríguez, Francisco García e Xacobe Barral revivirá este martes cun acto na praza de Arriba
O BNG de O Grove realizará hoxe unha homenaxe a catro veciños que foron vítimas da represión franquista e tamén como un xeito de manter viva a súa reivindicación de declarar o 17 de agosto como Día da Galiza Mártir.
A cita será ás 19.30 horas na praza de Arriba e intervirán o voceiro local, Anselmo Noia, a deputada Olalla Rodil e o presidente da Fundación Alexandre Bóveda. Haberá unha ofrenda floral e unha actuación musical de Sabela Dacal e Rafa Otero.
O principal propósito é mantener viva a memoria dos grovenses que sufriron persecución e represión tras o golpe de 1936: Ramón Arce Millas, que foi fusilado;Pura Rodríguez Devesa, que conseguiu escapar e exiliouse a Arxentina; Francisco García Moldes, militante do Partido Galeguista e vinculado á actividade política e cultural e que foi perseguido, igual que Xacobe Barral Otero, o derradeiro alcalde da República.
Consideran que recordalos tamén «é defender os valores democráticos, o galeguismo e o dereito de Galicia ao seu propio futuro».
E que resulta «especialmente necesario» reivindicar a declaración do 17 de agosto «diante da negativa do PP» a oficializalo no Parlamento de Galicia. De feito, acusan ao partido que goberna na Xunta de «hipocrisía» pola súa participación logo en homenaxes a Bóveda «ou se gaban de ter traído o cadro de ‘A derradeira leición do mestre’ de Castelao».
«Sorpresa»
Pola súa parte, o ex dirixente do PG e histórico militante Francisco López «Chesqui» amosou «sorpresa» por este «recoñecemento tardío (...) Xa era hora de que o Bloque comezase a recoñcer a tantos ilustres galeguistas que tiñan silenciados por ser militantes do PG», indicou, asegurando que os catro eran membros. De feito, espera que sexa un cambio de rumbo e se recoñeza «dunha vez por todas o modelo transversal» desta formación.
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