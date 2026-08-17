Gardacostas decomisa 263 kilos de pescado y marisco y más de 650 artes ilegales en una semana

El servicio de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, decomisó un total de 263,4 kilos de pescado y marisco y retiró 656 aparejos de pesca y marisqueo ilegales o antirreglamentarios durante los operativos de vigilancia desarrollados entre los días 10 y 16 en distintos puntos del litoral gallego.

El balance de la lucha contra el furtivismo se saldó además con la tramitación de 46 actas por presuntas infracciones. Las actuaciones fueron realizadas por las diferentes unidades operativas del servicio, entre ellas las de Portosín, Vilaxoán, Vigo, A Coruña, Muxía, Ferrol y Celeiro, mediante patrullas terrestres y embarcaciones.

Entre los medios utilizados estuvieron los buques «Irmáns García Nodal», «Valentín Paz Andrade» y «Mar de Galicia». Los agentes también participaron en operativos conjuntos con la Policía Autonómica y con la Guardia Civil, mediante unidades del Seprona y de Tráfico.

Manuel Méndez

Una parte importante de las intervenciones se centró en la retirada de artes de pesca y marisqueo localizadas sin identificar, en zonas no autorizadas o utilizadas incumpliendo la normativa vigente.

En total, los agentes decomisaron 503 nasas destinadas a la captura de pulpo, nécora, camarón y centolla, además de 129 cacharros para pulpo. A estas artes se sumaron 25 piezas de enmalle —12 trasmallos, 10 vetas y tres miños—, 15 nasas tipo butrón (voitirón) y un vivero. También fueron intervenidos distintos útiles utilizados para el marisqueo, como sachos, rasquetas y trueles.

En cuanto a las especies decomisadas, el pulpo fue la que alcanzó un mayor volumen, con 117,7 kilos, correspondientes tanto a partidas capturadas de forma antirreglamentaria como a producto congelado que carecía de trazabilidad.

El centollo sumó otros 40 kilos, decomisados en la ría de Vigo, mientras que en Vilaboa fueron interceptados 30,2 kilos de pancho bicudo que carecían de la documentación correspondiente. También se decomisaron 31 kilos de nécora.

Un miembro de Gardacostas procede a devolver al mar un pulpo extraído de una nasa ilegal. / M. Méndez

Los controles permitieron asimismo intervenir más de 35 kilos de diferentes bivalvos, entre ellos almeja japonesa, babosa, fina y navaja. A estas cantidades se añadieron partidas menores de percebe, calamar, sepia, bogavante, raya, sargo y maragota.

Como es habitual en este tipo de actuaciones, la práctica totalidad de los ejemplares de pescado y marisco que se encontraban vivos en el momento de los controles y podían ser reincorporados al medio natural fueron devueltos al mar, con el objetivo de preservar los recursos marinos.

Por su parte, las capturas que eran aptas para el consumo pero no podían ser devueltas al medio fueron donadas a centros benéficos y comedores sociales.

Los operativos desarrollados durante esta semana se enmarcan en las labores de vigilancia que mantiene Gardacostas de Galicia para combatir el furtivismo y garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera y marisquera en el conjunto del litoral gallego.