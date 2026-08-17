Una furgoneta «pierde» una lancha en la Autovía do Salnés

La Autovía do Salnés tuvo que restringir a primera hora de esta tarde la circulación en un tramo a su paso por Meis debido a la presencia de una embarcación en la calzada.

Era la carga que llevaba una furgoneta en un remolque y que sufrió una salida de vía.

Se desconocen las causas por las que realizó esta maniobra y acabó chocando con la mediana, lo cual provocó que el remolque volcara, dejando la lancha tendida sobre el asfalto.

Los daños en la furgoneta que llevaba el remolque. / FdV

El vehículo sufrió daños materiales en un lateral de la parte trasera y desde el 112 Galicia se movilizó un dispositivo que contó con el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, la ambulancia del 061 y la Guardia Civil de Tráfico, que investiga las causas del siniesto.

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Este tuvo lugar sobre las cuatro de la tarde y, en principio, no constaba la implicación de otro vehículo.