Meis
Una furgoneta «pierde» una lancha en la Autovía do Salnés
El vehículo sufrió una salida de vía y el remolque acabó volcando
La Autovía do Salnés tuvo que restringir a primera hora de esta tarde la circulación en un tramo a su paso por Meis debido a la presencia de una embarcación en la calzada.
Era la carga que llevaba una furgoneta en un remolque y que sufrió una salida de vía.
Se desconocen las causas por las que realizó esta maniobra y acabó chocando con la mediana, lo cual provocó que el remolque volcara, dejando la lancha tendida sobre el asfalto.
El vehículo sufrió daños materiales en un lateral de la parte trasera y desde el 112 Galicia se movilizó un dispositivo que contó con el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, la ambulancia del 061 y la Guardia Civil de Tráfico, que investiga las causas del siniesto.
Este tuvo lugar sobre las cuatro de la tarde y, en principio, no constaba la implicación de otro vehículo.
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