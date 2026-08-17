El Festaclown echa a andar con el ritmo del espectáculo «Acrocircus»

El Festaclown ya está en marcha. La Fundación Tchyminigagua abrió este lunes la duodécima edición con «Acrocircus», un espectáculo itinerante que llevó el circo colombiano por las calles de Vilagarcía hasta la Praza de Galicia. Fue el primer paso de seis jornadas en las que el humor y las artes de calle ocuparán la ciudad.

Acrobacias, música, clown, zancos y teatro se combinaron en un montaje de gran impacto visual. El recorrido convirtió el centro urbano en escenario y acercó los números de la compañía al público, integrado en una experiencia sin barreras entre la pista y la calle. La notable presencia de espectadores confirmó la aceptación de un evento que ya forma parte de la identidad de las fiestas de San Roque.

Tchyminigagua aportó una dimensión social al arranque. La trayectoria de la fundación encaja con la vocación del Festaclown de entender la cultura como herramienta para crear comunidad, favorecer la inclusión y acercar las artes escénicas a todas las personas.

Las acrobacias también implicaron a los espectadores. / Noe Parga

«Acrocircus» ejerció así como el «primer balde de circo» anunciado tras la Festa da Auga. El festival prolongará hasta el 22 de agosto la celebración en las calles con artistas internacionales, estatales y gallegos.

La actividad se reanudará este martes a las 11.00 horas con «Animaclown», pasacalles musical de Iguatuke con Igual Arte, Con Eles y Tchyminigagua. A las 12.30, la Praza de Ravella recibirá «El autoestopista intergaláctico», de Aitor Garuz, una combinación de clown, transformismo, equilibrios y malabares.

La compañía colombiana se llevó los aplausos del público vilagarciano. / Noe Parga

La sesión de tarde comenzará a las 19.30 horas en la Praza de Galicia con «Finito infinito». Trotamundos invitará a romper con la monotonía y recuperar el juego a través del circo. A las 21.00, Rojo Telón presentará en la Praza da II República «Xelebreixon», una fiesta de acrobacias, teatro, danza y humor absurdo. Habrá también pasacalles de Brisas do Río Ulla y Treboada de Guillán.

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El remate llegará en A Xunqueira. The Eskarallas actuará a las 21.00 horas y abrirá con su punk rock el camino para Marky Ramone, que subirá al escenario a las 22.30. El músico formó parte de los Ramones durante quince años y ofreció con la banda 1.700 conciertos. Su actuación pondrá una descarga de «pura energía» a una jornada en la que el circo compartirá protagonismo con la música.