Detenido por amenazar y maltratar a su mujer y sus hijas en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía desplegó durante la pasada madrugada varios dispositivos por incidentes vinculados a la violencia familiar, las drogas y el vandalismo. La actuación más grave se produjo en la calle Duque de Rivas, donde los agentes detuvieron a un hombre por las amenazas y los malos tratos presuntamente ejercidos sobre su mujer y sus hijas.

Según fuentes del cuerpo municipal, la intervención permitió controlar la situación y poner al sospechoso a disposición de las autoridades competentes. La Policía Local enmarcó el episodio en un caso de violencia doméstica y de género.

En otro dispositivo, los agentes arrestaron a un hombre que se encontraba «armado con un cuchillo y bajo los efectos de las drogas». Debido al estado de fuerte alteración que presentaba, fue trasladado al Hospital do Salnés para recibir asistencia sanitaria.

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La madrugada también dejó actos vandálicos atribuidos a un grupo de jóvenes que, según las mismas fuentes, se encontraba bajo los efectos de sustancias. Tras realizar las comprobaciones, los agentes lograron identificar al supuesto autor material de los hechos.