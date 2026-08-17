Sucesos
Detenido por amenazar y maltratar a su mujer y sus hijas en Vilagarcía
La Policía Local arrestó en la calle Duque de Rivas al agresor
La Policía Local de Vilagarcía desplegó durante la pasada madrugada varios dispositivos por incidentes vinculados a la violencia familiar, las drogas y el vandalismo. La actuación más grave se produjo en la calle Duque de Rivas, donde los agentes detuvieron a un hombre por las amenazas y los malos tratos presuntamente ejercidos sobre su mujer y sus hijas.
Según fuentes del cuerpo municipal, la intervención permitió controlar la situación y poner al sospechoso a disposición de las autoridades competentes. La Policía Local enmarcó el episodio en un caso de violencia doméstica y de género.
En otro dispositivo, los agentes arrestaron a un hombre que se encontraba «armado con un cuchillo y bajo los efectos de las drogas». Debido al estado de fuerte alteración que presentaba, fue trasladado al Hospital do Salnés para recibir asistencia sanitaria.
La madrugada también dejó actos vandálicos atribuidos a un grupo de jóvenes que, según las mismas fuentes, se encontraba bajo los efectos de sustancias. Tras realizar las comprobaciones, los agentes lograron identificar al supuesto autor material de los hechos.
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