El Concello de Vilanova compra terrenos para un parking de 70 plazas en Caleiro

El Concello de Vilanova ha creado un aparcamiento público de hasta 70 plazas en el entorno de la iglesia y el cementerio de Caleiro. El espacio ya está en uso y será pavimentado en los próximos meses.

El gobierno local explica que se trata de una superficie de 1.237 metros cuadrados comprados por 28.000 euros procedentes del Plan +Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra. Hace un año que se iniciaron las negociaciones con los diferentes propietarios de los terrenos para la adquisición y una vez cerrada, se procedió a su limpieza y preparación, a tiempo para estrenar el parking durante las fiestas patronales.

El alcalde, Gonzalo Durán, explicó que se trata de una «demanda histórica» de Caleiro y que el objetivo es continuar comprando terrenos en la zona, en la medida de las posibilidades, para ampliar la superficie destinada a aparcar y a otros posibles usos de interés para el municipio.

Asimismo destacó las gestiones realizadas por la concejala de Infraestruturas, Eliana Vidal, como encargada de la «parte más difícil» de la operación, como fue alcanzar acuerdos con los dueños.

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El edil y diputado Javier Tourís puso en valor la colaboración institucional para que este proyecto fuera una realidad y las autoridades indicaron que la previsión es pavimentar la superficie en los próximos meses. n