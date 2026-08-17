Animan a vecinos y turistas a donar sangre en O Grove para mantener las reservas durante el verano

El Concello do Grove acoge hoy la campaña de verano «Un aliento de vida», impulsada por la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) en más de 170 municipios gallegos con el objetivo de fomentar las donaciones y alcanzar alrededor de 22.000 aportaciones de sangre hasta finales de agosto.

Para facilitar la participación ciudadana, una unidad móvil de ADOS permanece instalada en la Praza do Corgo, donde atiende a los donantes hasta las 14.00 horas y de 16.00 a 21.00.

ADOS recuerda que los hospitales gallegos necesitan unas 400 donaciones de sangre cada día del año para garantizar el suministro adecuado de componentes sanguíneos. Esta necesidad se mantiene durante los meses estivales, cuando la movilidad y las vacaciones provocan que muchos de los donantes habituales se encuentren fuera de sus lugares de residencia.

Por encima de la media gallega

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue agradece al Concello do Grove su implicación en las campañas de donación y reconoce la participación de sus vecinos.

Los datos del pasado año reflejan la elevada respuesta de la población local. En 2025, O Grove registró 637 donaciones, lo que se tradujo en una tasa de 59 donaciones por cada 1.000 habitantes y año, uno de los índices más altos de la provincia de Pontevedra y claramente por encima de la media gallega, situada en 39 donaciones por cada 1.000 habitantes.

La campaña «Un aliento de vida» pretende poner el foco en la importancia de mantener las donaciones también durante el verano, ya que para numerosos pacientes una transfusión constituye una parte fundamental de su tratamiento.

La iniciativa busca además acercar la donación a los ciudadanos desplazándose especialmente a municipios costeros y localidades con una elevada afluencia turística durante estas fechas.

Una de las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue. / M. Méndez

Como incentivo a la participación, las personas que donen durante la campaña recibirán un obsequio, como una almohada o un balón de playa. Además, junto a la unidad móvil se instalará un espacio ambientado como una terraza típica de verano. Los participantes podrán inflar un globo que pasará a formar parte de la escenografía, como símbolo del «aire» que supone para muchos pacientes recibir una transfusión.

La campaña pretende así mantener vivo durante los meses de vacaciones un mensaje sencillo: la necesidad de sangre no se va de vacaciones, y cada donación puede contribuir a garantizar el tratamiento de pacientes en los hospitales gallegos.

ADOS anima a los vecinos y visitantes a participar y recuerda que pueden donar las personas mayores de 18 años, con un peso superior a 50 kilos y que no padezcan ni hayan padecido enfermedades transmisibles por la sangre.