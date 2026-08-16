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Nueva propuesta deportiva y social

La Virgen del Carmen procesiona en barco dragón

El Club Mar de O Grove organiza una jornada de convivencia que combina la tradición de la procesión marítima con el piragüismo de origen chino

La jornada y el club contaron con la bendición del cura.

La jornada y el club contaron con la bendición del cura. / FdV

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

El barco dragón (dragon boat) es una modalidad de piragüismo de origen chino con más de 2000 años de antigüedad. Se compite en embarcaciones cuya tripulación está integrada por 10 o 20 palistas, acompañados siempre por un tambor que marca el ritmo de la palada y un timonel que dirige el rumbo en la popa. Es un deporte en pleno auge internacional regulado en España por la Real Federación Española de Piragüismo con fuerte implantación en O Grove.

Y ahora es también una disciplina que, en cierto modo, puede considerarse bendecida por la mismísima Virgen del Carmen, que se ha subido a uno de ellos de la mano del Club Mar de O Grove.

El aperitivo que los asistentes disfrutaron en A Toxa.

El aperitivo que los asistentes disfrutaron en A Toxa. / FdV

Fue en el transcurso de una jornada de convivencia que la entidad quiere repetir en años venideros, animando a participar en el encuentro a otras entidades deportivas, tanto de la localidad como ajenas a ella.

Lo que se hizo fue una procesión marítima similar a la que se repite cada mes de julio a cargo de barcos de pesca, recreo y acuicultura, pero esta vez la imagen de la Virgen procesionó a bordo de un barco dragón.

La comitiva navegó hasta la isla de A Toxa, donde los asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo y asistir a la bendición del acto a manos del cura párroco de San Martiño.

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Los organizadores definen esta novedosa experiencia como «una jornada de convivencia en la que honrar nuestras raíces y disfrutar del mar y la amistad».

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