Concurso público
O Grove licita 14 vacantes en el mercado: canon mínimo de 250 euros y hasta medio siglo de concesión
El Concello indica la necesidad de que la plaza funcione a pleno rendimiento por su sostenibilidad e imagen
El Concello de O Grove ha sacado a licitación la concesión de 14 bancadas vacantes en el mercado municipal por un periodo de diez años con posibilidad de prórrogas sucesivas hasta un máximo de medio siglo.
Se trata de seis puestos hortícolas y los restantes son para pescados y mariscos. En cuanto al canon, para optar a la concesión se deberá ofertar, como mínimo, 250 euros por bancada. E independientemente a esto, los concesionarios deberán pagar mensualmente, en función del destino de los puestos, la tasa de mercados municipales que actualmente es de 0,644 euros por metro cuadrado y día.
La adjudicación se realizará en régimen de concurrencia competitiva y será una comisión quien evalúe las ofertas según el criterio de adjudicación, que es la mejora del canon inicial.
Los interesados tienen hasta el 22 de septiembre para presentar sus ofertas y cabe destacar que, en principio se había oferta el puesto 25, pero se retiró al detectar que estaba concedido su traspaso.
El Concello justifica el procedimiento en la necesidad de ocupar estas vacantes, pues considera necesario que la plaza funcione «a pleno rendimiento para el cumplimiento de la función propia del mercado, el sostenimiento económico del servicio y la rentabilidad de los puestos actuales, así como para la imagen comercial y las sinergias que produce en otros sectores económicos, como el sector primario y el turístico».
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