Meis reúne a 3.000 personas en su gran fiesta del caballo

Meis convirtió este sábado la Feira Anual do Cabalo en una multitudinaria jornada de convivencia alrededor del mundo ecuestre. Más de 3.000 personas pasaron a lo largo del día por el recinto, según el balance de la organización, mientras que el paseo cabalar reunió a más de 300 monturas en un recorrido por buena parte del municipio.

La actividad comenzó a las 8.00 horas con la apertura de la compraventa. A las 10.00 arrancaron los concursos morfológicos, prolongados hasta las 13.30 y con ejemplares de varias categorías. El Concello elevó los premios y reconoció por primera vez a los tres primeros de cada modalidad para incentivar la participación.

A las 10.30 horas salió el paseo cabalar, uno de los momentos centrales del programa. Su itinerario se amplió para llevar el desfile por distintos puntos de Meis. La alta participación reforzó la dimensión de una feria organizada por el Concello con la colaboración de la asociación cabalar Ruta Rumba.

Durante la tarde hubo momentos de muchos visitantes. / FdV

La cita tuvo también un profundo componente emotivo. El paseo quedó dedicado a Santi Abal «Cuco», fallecido a comienzos de 2026 y uno de los impulsores de la recuperación de la feria. La organización agradeció su entrega y tributó un homenaje a su viuda, haciendo del recuerdo del vecino meisino el hilo conductor de la jornada.

Después de las actividades matinales llegó la comida popular. El pulpeiro, el churrasco y el servicio de bar acompañaron una pausa que mantuvo lleno el recinto, mientras la charanga Alambique aportó música y animación.

Llegaron a Meis aficionados al caballo de toda Galicia. / Noe Parga

El programa regresó por la tarde con propuestas para todas las edades. La carrera infantil de ponis dio protagonismo a los pequeños, antes de la yincana y de la prueba de trote no federada. Trofeos y medallas reconocieron a los participantes ante el público reunido junto a la pista.

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La feria terminó alrededor de las 21.00 horas tras trece horas de actividad. La respuesta confirmó el tirón de una convocatoria que combina compraventa, competición, gastronomía y exhibición. Meis despidió una edición marcada por el crecimiento y, especialmente, por el homenaje permanente a Santi Abal «Cuco».